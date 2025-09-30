Điều lạ lùng về thân phận "nhập tịch Malaysia" của cầu thủ La Liga, là lý do FIFA vào cuộc điều tra?

Facundo Garces là một trong bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia vừa bị FIFA ra lệnh cấm mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Trước đó, cầu thủ này từng lỡ miệng chia sẻ rằng, mình có thể ra sân cho ĐTQG Malaysia là nhờ gốc gác từ... ông cố. Chính điều đó khiến nhiều người đặt nghi vấn việc Facundo Garces thi đấu cho Những chú hổ là không đúng luật FIFA.

Ngoài ra, còn một chi tiết khác đáng chú ý, dường như "tố cáo" thân phận thật sự của Facundo Garces.

Cụ thể, theo thông tin từ La Liga, Garces luôn được xác nhận với quốc tịch Argentina trong mọi trận đấu, điều này trái ngược hoàn toàn với việc các cầu thủ Indonesia như Jay Idzes hay Emil Audero đều được công nhận rõ ràng về quốc tịch tại Serie A.

La Liga vẫn chỉ ghi nhận quốc tích của Facundo Garces là Argentina, trong khi anh này đã chơi cho ĐT Malaysia.

Sự việc này đã khiến dư luận đặt ra câu hỏi về tính minh bạch trong hồ sơ nhập tịch của Garces. Trong khi những cầu thủ gốc Indonesia được ghi nhận đầy đủ quyền lợi của họ, Garces vẫn chỉ được xem là cầu thủ Argentina trên hệ thống La Liga. Điều này đã dẫn đến tranh cãi xung quanh khả năng hợp pháp của việc anh mang quốc tịch Malaysia, bất chấp tuyên bố từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Garces đã gỡ bỏ quốc kỳ Malaysia khỏi các trang mạng xã hội của mình, trở lại sử dụng cờ Argentina!

Tối ngày 29/9, CLB Deportivo Alaves thông báo rằng việc đình chỉ thi đấu đối với Garces sẽ được thực hiện vô thời hạn cho đến khi FIFA đưa ra kết luận cuối cùng. Trước sức ép từ dư luận và các tổ chức bóng đá, Garces đã gỡ bỏ quốc kỳ Malaysia khỏi các trang mạng xã hội của mình. Câu chuyện này không chỉ làm dấy lên làn sóng chỉ trích mà còn có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của Garces với đội tuyển Malaysia, cũng như sự nghiệp thi đấu tại Alaves.

Trong khi chờ đợi những diễn biến tiếp theo, các cổ động viên và giới chuyên môn đang đặc biệt quan tâm đến khả năng đáp ứng của FIFA cũng như các liên đoàn quốc gia khác về vấn đề nhập tịch trong thể thao. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các quy định rõ ràng và minh bạch hơn trong thể thao quốc tế, để tránh những tranh cãi tương tự trong tương lai.

Liệu Garces có thể trở lại với đội tuyển Malaysia trong tương lai gần, hay chuyến phiêu lưu của anh tại châu Âu sẽ khép lại? Thời gian sẽ trả lời.

Và có một điều mà có lẽ những ai yêu mến bóng đá Malaysia phải nhận rõ. Có lẽ chẳng có ai thật sự đã tố cáo họ để FIFA vào cuộc điều tra vụ nhập tịch cầu thủ. Mà chẳng qua, họ đã làm quá lộ liễu nên mới phải chịu hậu quả.

Trong một động thái khác, rất nhiều người đang chờ đợi để xem, liệu AFC có hủy trận thắng của Malaysia trước Việt Nam (4-0) tại lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 hay không. Bởi lẽ trong trận đó, Malaysia đã sử dụng tới 7 cầu thủ bị FIFA phán là nhập tịch sai nguyên tắc để đấu thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Nếu Malaysia bị xử thua trận này, ĐT Việt Nam sẽ có chiến thắng 3-0, trở lại ngôi đầu bảng và sáng cửa cạnh tranh vé vào VCK.

Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận đấu Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 trong tháng 10 này, lần lượt vào các ngày 9 và 14/10 (cùng khung 19h30).