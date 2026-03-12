Điều gì khiến Man City thảm bại trên sân Real Madrid?

Trước cuộc đại chiến tâm điểm trên sân Bernabeu, siêu máy tính của Opta dự đoán Man City nắm 42% cơ hội chiến thắng, trong khi con số bên phía Real là 27%. Opta đưa ra nhận định dựa trên tương quan lực lượng, khi mà "Kền kền trắng" gần như vỡ vụn hàng công vì chấn thương của Rodrygo, Mbappe và Bellingham. Phong độ của Real đang bất ổn so với Man City ở giai đoạn này.

Và trên hết, Man City được đặt cửa trên ở trận lượt đi vòng 16 đội, vì số đông nghĩ rằng sự cáo già, lọc lõi của Pep Guardiola sẽ đè bẹp một Alvaro Arbeloa chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt một đội bước vào trận cầu knock-out Champions League. Thế nhưng, mọi dự đoán trước trận đã bị đảo lộn sau màn trình diễn đẳng cấp và đầy bản lĩnh, đúng chất nhà vua Champions League của Real.

Đầu tiên, hãy nói về Federico Valverde.

Trong giai đoạn bất ổn của Real từ đầu năm 2026, Valverde nằm trong nhóm cầu thủ có phong độ ổn định nhất. Trước cuộc đại chiến Man City, thủ quân Real có 13 trận đấu liên tiếp được Sofascore chấm trên 7 điểm. 6 trận gần nhất ra sân, tiền vệ người Uruguay đóng góp 2 bàn và 3 kiến tạo.

Đêm qua, Valverde đã chơi như một tiền đạo thượng hạng. Anh nhận đường chuyền vượt tuyến từ đồng đội, đỡ bóng bước một tinh tế để loại bỏ O'Nelly trước khi vượt qua nốt Donnarumma và ghi bàn khai thông bế tắc. Lần thứ 2, Valverde chạy chỗ thông minh, chạm bóng nhịp một và dứt điểm gọn gẽ bằng chân không thuận.

Valverde là cơn ác mộng của Man City.

Bàn thắng thứ 3 của Valverde là một kiệt tác. Anh chạy chỗ vào đúng điểm mù của hàng thủ Man City, dùng ngay nhịp chạm đầu tiên để tâng bóng qua người Guehi và bắt volley dứt điểm ngay sau đó. Donnarumma một lần nữa bị đánh bại. Valverde lần đầu lập hat-trick trong sự nghiệp và thành tích này sẽ rất đáng nhớ với thủ quân Real khi đối thủ của anh là Man City.

Trực diện, nhanh và gọn ghẽ, đó là cách ngắn gọn để nói Valverde của ngày hôm nay. Và đó cũng chính là đấu pháp chiến thuật mà HLV Arbeloa xây dựng để khiến Man City sa lầy ở Bernabeu. Thuyền trưởng Real nói rằng, ông thừa biết Man City là đội rất mạnh trong khâu kiểm soát bóng và thực hiện đường chuyền đổi trạng thái chớp nhoáng.

Real Madrid đã chơi với hệ thống 4-3-3, đôi lúc xoay chuyển thành 4-4-2 dựa trên tầm hoạt động linh hoạt và cơ động của nhiều vị trí trên sân. "Kền kền trắng" chấp nhận chơi ở thế cửa dưới và nhẫn nhịn. Như chia sẻ từ HLV Arbeloa, ông yêu cầu học trò bình tĩnh giữ vị trí để đảm bảo khối phòng ngự được vạch ra từ đầu. Real chú trọng việc bịt kín hướng chuyền của Man City hơn là pressing để nhanh chóng đòi lại bóng.

Sau 20 phút, một pha phản công giúp Real có bàn mở tỷ số. Khi Man City còn đang nỗ lực gỡ hòa, Valverde dội gáo nước lạnh vào hy vọng của thầy trò Pep Guardiola. Và khi Pep đang đợi tiếng còi kết thúc để bước vào phòng thay đồ, truyền lửa cho học trò, bảng tỷ số đã nâng lên thành 3-0.

Mọi thứ xảy ra chớp nhoáng và bất ngờ trên sân Bernabeu. Man City chưa kịp tạo ra dấu ấn tấn công, những sai lầm tiếp nối ở hệ thống phòng ngự đưa đội khách vào thế rượt đuổi.

Đằng sau sự xuất sắc của Valverde là ngày thi đấu thảm họa của các nhân tố phòng ngự Man City. Trước trận, các chuyên gia bóng đá Anh đã nói về yếu tố kinh nghiệm của hàng phòng ngự "The Citizens". Đây chỉ mới là lần đầu tiên Marc Guehi ra sân ở Champions League. Nico O'Reilly cũng có lần đầu tiên va chạm ở một trận knock-out Champions League.

Trong bàn thua đầu tiên, O'Reilly mắc lỗi khi để Valverde "lẻn" sau lưng trước khi thủ môn Real thực hiện đường chuyền vượt tuyến. Khi hậu vệ sinh năm 2005 nhận ra tình hình, anh quá chậm để bắt kịp Valverde. Và khi O'Reilly là chốt phòng ngự cuối cùng, hậu vệ Man City không dám phạm lỗi vì sẽ nhận thẻ đỏ.

Đến bàn thua thứ 3 của Man City, Guehi đã thất bại khi đối đầu Valverde. Thủ quân Real đã xử lý cực nhanh và đầy tinh quái trong không gian hẹp. Song, Guehi hãy tự trách bản thân vì tình huống lao vào phá bóng nửa vời. Để rồi, khi Valverde tâng bóng thay vì dứt điểm, Guehi đã bị bỏ lại.

Pep bất lực hoàn toàn trên sân Bernabeu.

Thua Real 0-3, Pep Guardiola lại phải đối mặt thử thách mà ông chưa từng vượt qua trong sự nghiệp.

Trong quá khứ, đội bóng của Pep Guardiola từng thua với cách biệt 3 bàn sau trận lượt đi knock-out Champions League. Đầu tiên là thất bại 0-3 của Barca trước Bayern Munich ở bán kết Champions League 2014/15. Ba năm sau, Man City của Pep thua Liverpool 0-3 sau trận bán kết lượt đi. Và năm nay, kịch bản tồi tệ lại tái hiện với chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Hai lần trước đó, Pep bất lực hoàn toàn trong nhiệm vụ đưa Barca và Man City lật ngược thế cờ.

Trong lịch sử Champions League, có 48 cặp đấu kết thúc với cách biệt trên 3 bàn sau lượt đi. Nhưng chỉ 4 trận trong số đó tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng. Đầu tiên là kỳ tích ngược dòng của Deportivo trước AC Milan ở mùa 2003/04. Sau đó là Barca (trước PSG, mùa 2016/17), AS Roma (trước Barca, mùa 2017/18) và Liverpool (trước Barca, mùa 2018/19).

Đối chiếu từ lịch sử, tỷ lệ để một CLB lội ngược dòng sau khi thua 0-3 ở lượt đi chỉ là 8,3%. Chờ xem liệu Pep và các học trò có tái hiện kỳ tích khi tiếp đón Real ở trận lượt về vòng 16 đội.

Trở lại với Real, "Kền kền trắng" đã có chiến thắng mang tính chất đặc biệt quan trọng của mùa giải. Một trận thắng giúp HLV Arbeloa xua tan áp lực bủa vây ông suốt thời gian qua. Một trận thắng trước Man City là cách tốt nhất để vực dậy tinh thần của Valverde và các đồng đội, đưa đội bóng Hoàng gia trở lại đường đua sau giai đoạn khủng hoảng, đánh mất chính mình ở La Liga.