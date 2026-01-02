Điều gì chờ đợi Chelsea ở phía trước, một bình minh mới hay sự hỗn loạn quen thuộc?

Ngay cả với Chelsea, đội bóng có lịch sử lâu dài trong việc thay đổi HLV đột ngột, việc Enzo Maresca rời Stamford Bridge cũng gây kinh ngạc. Chỉ 20 ngày trước, chiến lược gia người Italia được vinh danh là HLV xuất sắc nhất tháng 11 của Premier League. Ba tuần sau, ông ấy bị sa thải.

Tốc độ ra đi của Maresca thực sự là cái gì đó gây sốc. Hồi cuối tháng 11, ông đã làm nên một trong những chiến thắng ấn tượng nhất khi đánh bại Barca 3-0 ở Champions League. Không lâu sau màn trình diễn tuyệt hảo đó, Chelsea lại thể hiện họ sẵn sàng cạnh tranh ngôi vô địch khi hòa 1-1 với Arsenal chỉ với 10 người trong phần lớn thời gian. Lúc đó The Blues đứng thứ ba tại Premier League và chỉ kém đối thủ cùng thành phố 6 điểm.

Ngược dòng thời gian một chút, Chelsea của Maresca cũng khiến người hâm mộ mê đắm với chiếc cúp FIFA Club World Cup, khi HLV người Italia có một chiến thuật không thể chê vào đâu được khi kiểm soát trận đấu với nhà đương kim vô địch Champions League PSG. Trận đấu tưởng chừng Chelsea sẽ bị nghiền nát, té ra lại quá dễ dàng, thậm chí coi như đã kết thúc ngay trước quãng nghỉ giải lao với 3 bàn ghi được.

Chelsea chỉ thắng 2/9 trận gần nhất ở mọi đấu trường.

Vậy mà giờ đây, Chelsea lại trượt dài. Họ đứng thứ 13 ở Champions League sau thất bại trước Atalanta, cũng văng khỏi tốp 4 Premier League sau 3 trận không thắng, để rồi cách đội đầu bảng Arsenal tới 15 điểm. Tất cả dẫn tới sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Thành thực mà nói, đây không phải tình huống nằm trong kế hoạch của Ban lãnh đạo Chelsea, nhất là khi đội bóng có 9 trận phải chơi ở 4 đấu trường trong tháng 1 này.

Kể từ khi tập đoàn Todd Boehly-Clearlake mua lại Chelsea vào cuối tháng 5/2022, đã có 5 HLV đến và đi. Thomas Tuchel chỉ tại vị thêm 4 tháng sau khi CLB đổi chủ. Graham Potter trụ được 7 tháng, trong khi HLV tạm quyền Frank Lampard có 11 trận. Mauricio Pochettino gắn bó một mùa giải và Maresca trở thành người lâu nhất với hơn một năm rưỡi và 92 trận đấu.

Maresca phải trả giá cho một tháng sa sút tồi tệ.

Dĩ nhiên, ông cũng là người thành công nhất khi mang về hai danh hiệu trong kỷ nguyên hậu Roman Abramovich, gồm UEFA Conference League và FIFA Club World Cup. Ông còn The Blues trở lại Champions League sau hai năm vắng bóng và giúp đội bóng có được sự ổn định cần thiết trong bối cảnh mua sắm ồ ạt.

Mặc dù Ban lãnh đạo luôn có ý định đánh giá lại sự tiến bộ của CLB vào cuối các mùa giải, nhưng họ hy vọng sẽ có sự hợp tác lâu dài. Thực tế là hợp đồng của Maresca còn thời hạn ba năm rưỡi, cộng thêm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Tuy nhiên quyết định chia tay được đưa ra khi đội bóng chỉ thắng 2/9 trận gần nhất, và triều đại chông chênh của Maresca chính thức chấm dứt.

Nói là chông chênh, bởi Maresca chưa bao giờ chiếm được trọn vẹn niềm tin của người hâm mộ Chelsea. Tình cảm của họ dành cho vị HLV người Italia lên xuống thất thường như thời tiết nước Anh. Cảnh tượng người hâm mộ chỉ trích Maresca không phải hiếm thấy, nhưng lúc họ chuyển sang ủng hộ cũng không hề ít.

Chelsea đột nhiên mất phương hướng và Maresca cũng gây ra mâu thuẫn sâu sắc.

Sự trái ngược này đã xảy ra trong những ngày cuối cùng đầy cay đắng của ông. Ở trận tứ kết League Cup thắng Cardiff City, CĐV Chelsea đã hô vang tên Maresca như thể ông là vị anh hùng vĩnh cửu. Rồi hai tuần sau, họ chuyển sang la ó, hét lên rằng "ông không biết mình đang làm gì" trong trận hòa 2-2 với Bournemouth.

Ban lãnh đạo cũng mất kiên nhẫn với Maresca khi ở trận thắng Everton, HLV người Italia mô tả ông đã trải qua "48 tiếng tồi tệ nhất", làm trầm trọng mâu thuẫn với bộ phận y tế trong quy trình chăm sóc và phục hồi các cầu thủ chấn thương.

Ngoài ra, Maresca cũng từ chối tham dự buổi họp báo sau trận đấu hôm thứ Ba với lý do bị ốm, mà Ban lãnh đạo tin rằng ông nói dối, cho đó là biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp và không tôn trọng CLB cũng như đồng nghiệp. Có thể họ cũng nhận thấy sự dao động ở Maresca, sau hai lần ông thông báo về cuộc nói chuyện với phía Man City về khả năng trở thành người thay thế Pep Guardiola.

Chelsea có một lịch trình dày đặc trong tháng 1, buộc CLB phải hành động gấp để bổ nhiệm HLV mới.

Giờ thì Maresca đã ra đi. Sự thất vọng trên khán đài có thể chuyển về phía Ban lãnh đạo vì sự xuống dốc hiện tại. Những người lạc quan nhất cũng không dám nghĩ sẽ có sự lặp lại của năm 2021, khi Tuchel thay thế Lampard và đưa đội bóng vượt qua sự bất ổn để giành chức vô địch Champions League.

Chelsea khi ấy có những cầu thủ giàu kinh nghiệm và đẳng cấp của Tuchel đã được thể hiện khi đưa PSG tới chung kết châu Âu mùa trước đó. Còn lúc này, mọi thứ đang rất khác. HLV sắp được bổ nhiệm chắc chắn sẽ có những ý tưởng khác biệt và không có nhiều thời gian để truyền bá khi lịch thi đấu quá dày. Đội hình của Chelsea cũng quá cồng kềnh, đủ tạo ra thách thức cho bất cứ HLV nào, trong đó có Liam Rosenior, người đã gây ấn tượng tại CLB Strasbourg, đang được Ban lãnh đạo xem xét.

Một điều may mắn cho người thay thế Maresca là Ban lãnh đạo không phải như thời Abramovich, người luôn đòi hỏi phải có danh hiệu. Mục tiêu được xác định từ đầu mùa giải của Chelsea chỉ là kết thúc trong top 4 Premier League giống mùa trước, đồng thời cạnh tranh ở ba giải đấu khác mà họ tham gia. Bất chấp phong độ tệ hại gần đây, Chelsea còn nguyên cơ hội và tin rằng đó không phải nhiệm vụ quá khó khăn.