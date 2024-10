Điều chỉnh bất ngờ trước vòng 6 V-League 2024/2025

Theo kế hoạch ban đầu, trận đấu Hải Phòng FC vs Nam Định ở vòng 6 V-League 2024/2025 diễn ra ngày 1/11 và là trận đấu sớm nhất vòng.

Hải Phòng FC gặp Nam Định vào ngày 1/11. (Ảnh: VPF).

Sau đó, BTC dự kiến sẽ dời trận đấu sang ngày 2/11 với lý do trận đấu Đà Nẵng - Hải Phòng FC ở vòng 5 dự kiến đá ngày 27/10 đã được đổi sang ngày 28/10 vì ảnh hưởng của bão số 6. Do đó, BTC muốn thay đổi lịch vòng kế tiếp để Hải Phòng FC có thêm thời gian chuẩn bị.

Tuy vậy, sau khi khảo sát công tác tổ chức, điều kiện về VAR, BTC đã cùng với 2 CLB thống nhất trận đấu vẫn sẽ diễn ra vào ngày 1/11 lúc 19h15 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). Như vậy, CLB Nam Định sẽ có thêm 4 ngày nghỉ trước trận đấu với Tampines Rovers ở Cúp C2 châu Á ngày 6/11.

Vòng 6 V-League 2024/2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày 1, 2 và 3/11 như lịch đã công bố ban đầu. Ngoài trận Hải Phòng FC vs Nam Định còn có một số cuộc đọ sức đáng chú ý như Bình Dương vs HAGL hay Thanh Hóa vs Hà Nội FC.