'Điệp viên 007' học môn võ nguy hiểm nhất thế giới, làm cựu võ sĩ MMA bị thương

Cảnh Daniel Craig và Dave Bautista chiến đấu trong phim "Điệp viên 007: Bóng Ma"

Khi Daniel Craig lần đầu ra mắt trong vai điệp viên huyền thoại James Bond ở phần phim Casino Royale (Sòng bạc Hoàng gia) năm 2006, anh đã mang đến sự mới mẻ trên nhiều phương diện. Một trong số đó chính là phong cách chiến đấu của nhân vật này, rất thực dụng và quyết liệt, gợi nhớ đến tầm nhìn của cha đẻ “Điệp viên 007”, nhà văn Ian Fleming nhưng cũng vừa đủ hiện đại để bắt kịp xu hướng võ thuật điện ảnh đương thời.

Điệp viên 007 học môn võ nguy hiểm nhất thế giới

Chìa khóa trong phong cách chiến đấu của nhân vật điệp viên James Bond luôn nằm ở chỗ anh không phải là bậc thầy của một môn phái cụ thể nào, nhưng đủ kỹ năng để xoay xở trong một cuộc ẩu đả đường phố. Trong các cuốn sách gốc, Fleming mô tả chàng điệp viên này có nền tảng về Jiu-jitsu và Boxing, vốn phù hợp với chương trình huấn luyện cận chiến mà một quân nhân thời đó thường nhận được.

Daniel Craig thể hiện kỹ thuật của Krav Maga trên phim

Nhân vật Bond của Daniel Craig thỉnh thoảng cho thấy kiến thức về các kỹ thuật cụ thể. Trên màn ảnh, Daniel thực hiện một đòn siết cổ sau (rear naked choke) khá chuẩn xác với tên phản diện Steven Obanno trong Casino Royale, và phô diễn một vài kỹ thuật võ thuật Philippines chống lại sát thủ dùng dao trong Quantum of Solace (Định mức khuây khỏa - 2008).

Tuy nhiên, phần lớn anh sử dụng các kỹ năng tự vệ và chiến đấu đường phố khôn ngoan, phù hợp với xuất thân là một cựu đặc nhiệm của Lực lượng đặc nhiệm hải quân (SBS).

Daniel Craig tập Krav Maga khi chuẩn bị cho đóng phim

Để chuẩn bị cho khía cạnh thể chất của nhân vật trước Casino Royale, Craig đã làm việc với Darren Levine, người sáng lập Krav Maga Worldwide, cũng là người từng huấn luyện Leonardo DiCaprio cho phim Blood Diamond.

Theo lời Darren Levine, xu hướng lúc đó của các diễn viên Hollywood là học Krav Maga và áp dụng trên phim. " Đó là xu hướng của các diễn viên hiện nay. Không chỉ vì những kỹ năng họ học được, mà còn vì nó rất thú vị. Vai của họ sẽ săn chắc, cơ bụng rõ nét và chân thì cực kỳ cơ bắp”, Levine chia sẻ với tờ Details về sự quan tâm của Hollywood đối với Krav Maga, môn võ của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Krav Maga là môn võ nguy hiểm nhất thế giới

Tạp chí võ thuật Black Belt xếp Krav Maga là môn võ nguy hiểm nhất thế giới, đứng trên các môn như Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu hay Sambo.

Tuy nhiên, nam diễn viên sinh năm 1968 không chỉ dựa vào Krav Maga. Craig còn làm việc với Simon Waterson, cựu lính thủy quân lục chiến Hoàng gia và là huấn luyện viên cá nhân từng giúp Pierce Brosnan cùng các "Bond Girl" như Halle Berry hay Denise Richards giữ dáng trong các tập phim trước.

Khiến cựu võ sĩ MMA bị gãy mũi

Daniel Craig từng cho biết anh tập cả boxing quá trình chuẩn bị cho phần phim Quantum of Solace: "Lần trước tôi tập tạ rất nhiều để tăng cơ vì phải làm điều đó thật nhanh. Lần này tôi sẽ tập Boxing và chạy bộ nhiều hơn. Tôi cần thể chất mạnh mẽ cho vai Bond, và dù trông tôi có vẻ rất ổn, nhưng tôi đã gặp khá nhiều chấn thương, có lẽ do tôi không chạy và nhảy đủ nhiều—những thứ mà tôi cần thực hiện trong phim".

Với phần phim Skyfall (Tử địa Skyfall - 2012), Craig làm việc với Roger Yuan, một huấn luyện viên võ thuật, diễn viên đóng thế kiêm diễn viên. Thời điểm này, Craig đã học nhiều đòn đánh từ các môn võ khác nhau.

Trong một cuộc phỏng vấn, Yuan cho biết: "Daniel đã có huấn luyện viên riêng từ tập Bond đầu tiên. Tôi không làm việc với anh ấy về việc tạo hình cơ thể. Những gì tôi làm là tập Yoga để giúp anh ấy dẻo dai hơn, cùng các đòn đánh tập trung của Boxing, Kickboxing, Muay Thái (chỏ và gối), cơ bản là bất kỳ loại chuyển động võ thuật nào. Đồng thời, cách anh ấy khắc họa Bond là một đấu sĩ đường phố thông minh, thực dụng hơn là một võ sư hào nhoáng”.

Daniel Craig khiến Dave Bautista vỡ mũi khi đóng phim

Trong tập phim mang tên Spectre (Tổ chức bóng ma), Craig đã phô diễn những kỹ năng võ thuật khi chống lại một nhân vật phản diện mới được đóng bởi Dave Bautista, cựu đô vật chuyên nghiệp (và từng là võ sĩ MMA).

Trong quá trình quay phim, anh đã vô tình khiến Bautista bị gãy mũi. “ Tôi tung cú đấm này, trúng ngay mũi anh ấy, tôi nghe thấy tiếng 'rắc' và tôi nghĩ thầm: 'Ôi Chúa ơi, không!', rồi tôi bỏ chạy mất tích”, nam diễn viên kể lại. Bautista sau đó không nổi nóng mà chỉ nắn lại mũi và nói rằng: “Không sao đâu”.

Cảnh chiến đấu giữa Daniel Craig và Dave Bautista trong phim

Trước Daniel Craig, nhiều diễn viên đóng James Bond khác cũng từng học các môn võ. Sean Connery được xem là “Bond cứng cựa” nhất trước thời Daniel Craig, nổi bật với việc tự thực hiện nhiều cảnh nguy hiểm và có nền tảng Karate

Trong khi đó, Roger Moore dù được đào tạo Karate nhưng thiên về phong cách nhẹ nhàng, dùng mưu mẹo hơn là sức mạnh, nên các cảnh đánh đấm kém phần khốc liệt. Những diễn viên đóng vai 007 khác như Timothy Dalton lẫn Pierce Brosnan đều không để lại nhiều đóng dấu ấn đáng nhớ trong những cảnh chiến đấu.

Sau những năm mờ nhạt đó, Daniel Craig đã xuất hiện với hình ảnh một kẻ liều lĩnh, thiện chiến và tinh thông môn võ chết người Krav Maga. Craig làm cho vai diễn và các cảnh chiến đấu trở nên cực kỳ thuyết phục, thoát khỏi những khuôn mẫu cũ kỹ để tiến vào một thế giới James Bond mới kịch tính và tàn khốc hơn.