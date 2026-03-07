Diễn viên Bình An, tuyển thủ Chúc An dự giải ECCO Golf Tournament 2026

Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 30 năm ECCO Golf trên toàn cầu – hành trình bền bỉ nhiều thập kỷ không ngừng đổi mới để tạo nên những chuẩn mực mới cho giày golf hiệu suất cao, kết hợp giữa công nghệ hiện đại và triết lý thiết kế Scandinavian tối giản.

Lê Chúc An, Nguyễn Quang Za Vinh và Nguyễn Khánh Linh – thế hệ golfer trẻ đầy triển vọng đồng hành cùng ECCO Golf.

Trong nhiều năm qua, ECCO Golf Tournament đã trở thành một trong những sự kiện được cộng đồng golfer mong đợi, không chỉ bởi yếu tố thi đấu mà còn bởi giá trị kết nối mà giải đấu mang lại. Sự kiện quy tụ đông đảo golfer chuyên nghiệp, nghiệp dư, doanh nhân và những người yêu golf, tạo nên một không gian giao lưu nơi thể thao, phong cách và trải nghiệm thương hiệu cùng hội tụ.

Diễn viên Bình An, BLV Nguyễn Nam Giang, Thái Dương và Viết Thắng tại sự kiện, cùng chia sẻ tinh thần golf hiện đại.

Trong khuôn khổ giải đấu năm nay, ECCO chính thức giới thiệu ECCO GOLF BIOM C5 – thế hệ giày golf mới nhất được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ BIOM® Natural Motion®. Thiết kế nổi bật với cấu trúc giải phẫu học ôm sát bàn chân, công nghệ GORE-TEX SURROUND® chống thấm 100% và hệ thống đế FLUIDFORM™ liền khối mang lại độ êm ái, ổn định và độ bền dài hạn trong nhiều điều kiện thi đấu khác nhau.

ECCO BIOM C5 – thế hệ giày golf mới nhất với các cải tiến công nghệ nhằm nâng cao độ ổn định, độ bám và hiệu suất thi đấu.

Sự ra mắt của BIOM C5 tại giải đấu kỷ niệm 30 năm đánh dấu bước tiến mới trong công nghệ giày golf của ECCO, thể hiện cam kết của thương hiệu trong việc đồng hành cùng golfer – từ hiệu suất chính xác trên sân đến phong cách sống đẳng cấp ngoài sân.