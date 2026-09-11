Diện mạo mới của giải HTV Golf Series 2026

HTV GOLF SERIES 2026 - Chặng Sông Bé đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của HTV trong việc nâng cấp giải thành một Tour đấu nhiều chặng được tổ chức chuyên nghiệp.

Sau 2 mùa tổ chức thành công, giải golf HTV SWING CUP bước sang mùa 3 với diện mạo hoàn toàn mới - HTV GOLF SERIES 2026. Đây là một trong những sự kiện thể thao đột phá nhất năm nay của cộng đồng golf Việt Nam. Giải đấu không chỉ đơn thuần là một cuộc cạnh tranh danh hiệu, mà còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của HTV trong việc nâng cấp giải thành một Tour đấu nhiều chặng được tổ chức chuyên nghiệp.

Chặng 1 diễn ra trên sân golf Palm Sông Bé trong 2 ngày 10 & 11/9 với sự tham gia của 18 CLB khắp cả nước. Trong đó vừa có những CLB có bề dày truyền thống, song song cùng nhiều CLB vừa mới thành lập nhưng được đầu tư bài bản, hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến khó lường.

Sân golf Sông Bé nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp nhưng lại ẩn chứa những bẫy cát đầy tinh chiến thuật và các vùng green nhấp nhô nhiều thử thách. Để ghi điểm tốt tại đây, các golfer bắt buộc phải có khả năng đọc line green cực kỳ chuẩn xác và chiến thuật tiếp cận hố hợp lý.

Giải đấu chính thức mở rộng cửa cho các golfer chuyên nghiệp, huấn luyện viên hoặc thành viên đã làm việc tại các sân golf hoặc học viên tham gia tranh tài tập trung tại Bảng A – bảng đấu của những Single Handicap mạnh nhất. Điều này tạo nên sự co xát đỉnh cao giữa những golfer nghiệp dư xuất sắc nhất và các "tay gậy" có chuyên môn sâu, đồng thời giúp các CLB thuận lợi hơn trong việc chiêu mộ thành viên.

Giải sẽ thi đấu theo thể thức Đồng đội đối kháng (Match play). Ngày đầu tiên đấu Fourball và ngày chung kết đấu Single Match. Các golfer được chia thành 4 bảng theo dải Handicap, với bảng A là những Single mạnh nhất trong cộng đồng golf phong trào tại Việt Nam.

HTV GOLF SERIES 2026 - Chặng Sông Bé được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV4 cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục là một sự kiện quan trọng trong hệ sinh thái thể thao chuyên nghiệp của HTV.



