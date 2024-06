Điền kinh Việt Nam tỏa sáng tại ASEAN Schools Games

Đầu tiên phải kể đến màn trình diễn xuất sắc của Nguyễn Xuân An, Vũ Thị Trà My, Vũ Ngọc Khánh, Lê Thị Tuyết Mai ở làn chạy Tiếp sức đồng đội nam - nữ 4x400m đem về Huy Chương Vàng (HCV) cho đoàn Việt Nam và mở đầu một ngày thi đấu thành công. Sau đó, 2 VĐV trẻ tuổi Nguyễn Ngọc Khánh Băng và Vũ Thị Trà My lần lượt giành thêm 2 HCV nữa với Đẩy tạ nữ 3kg và 800m nữ.



Ngoài ra, khán giả còn “no nê” với cơn mưa huy chương ở các hạng mục Tiếp sức đồng đội nam - nữ 4x100m, 800m nữ. Khép lại ngày thi đấu thành công cho Điền Kinh là tấm Huy Chương Đồng (HCĐ) của Nguyễn Hoàng Thịnh ở hạng mục 1500m nam.

Hôm nay, những ngày thi đấu sôi động của môn võ cổ truyền Vovinam tại Đại hội đã đi đến hồi kết. Buổi sáng, các đại diện Việt Nam bước vào 2 trận chung kết hạng mục Đòn chân tấn công Nam và Long hổ quyền Nữ.

Nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, các VĐV nam đã thể hiện màn trình diễn ấn tượng, hào hùng, đậm nét võ cổ truyền Việt Nam. Họ nhận được 270 điểm từ các vị trọng tài, qua đó “bỏ túi” tấm Huy Chương Vàng (HCV) một cách đầy thuyết phục. Thiếu một chút may mắn so với các đồng đội nam nên Nguyễn Đỗ Kim Yến chỉ có được tấm Huy Chương Bạc (HCB) sau phần thi Long hổ quyền.

Chiều cùng ngày, phần thi cuối cùng của Vovinam tại Đại hội là Đa luyện vũ khí Nữ cũng an bài. Dù đã nỗ lực hết sức nhưng các VĐV Việt Nam đã để thua Myanmar với điểm số 263 - 270, qua đó giành HCB chung cuộc.

Đáng tiếc duy nhất của ngày hôm nay là cả đội tuyển nam lẫn nữ của bóng rổ Việt Nam đều dừng bước tại vòng bán kết Đại hội. Ngày mai (6/6) các “ballers” trẻ tuổi sẽ bước vào trận tranh hạng 3.

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13, với sự đồng hành của NTT Kim Cương Tập đoàn TH và NTT Vàng Nhãn hàng sữa chua tiệt trùng TH True Yogurt, đang dần đi đến hồi kết. Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương với 30 HCV, 20 HCB và 10 HCĐ.