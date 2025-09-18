Trần Thị Nhi Yến thi đấu tại giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: HOÀNG TÙNG

VĐV Shanti Pereira (Singapore) đang là đương kim vô địch SEA Games tại nội dung “tốc độ” 100m, 200m nữ. Tuyển thủ này đã giành cú đúp HCV tại SEA Games 32-2023 với kết quả 11”41 (100m) và 22”69 (200m). Trong đó, thành tích 22”69 được công nhận là kỷ lục SEA Games. Tại SEA Games 31, Shanti Pereira giành HCB nội dung 100m và HCV nội dung 200m. Ngoài ra, cô giành HCB 100m tại ASIAD 19 (11”27) và HCV 200m ở giải đấu trên (23”03).

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đánh giá tuyển thủ người Singapore vẫn đang có ưu thế nhất trên đường chạy ngắn nữ tại đấu trường SEA Games. Thậm chí, nhiều dự báo sớm khẳng định Shanti Pereira đủ khả năng bảo vệ 2 HCV tại SEA Gamess 33 sắp khởi tranh.

Trần Thị Nhi Yến từng giành HCĐ 100m tại SEA Games 32-2023 với kết quả 11”75 và HCB 100m với thành tích 23”54. Các chỉ số có khoảng cách chuyên môn trước đối thủ người Singapore.

Trên thực tế, các VĐV cự ly ngắn của chúng ta vẫn phải nỗ lực mới đuổi kịp đối thủ người Singapore. Lần đọ sức gần nhất mà Trần Thị Nhi Yến cạnh tranh với Shanti Pereira là tại giải vô địch châu Á 2025 ở Hàn Quốc (tháng 5-2025). Shanti Pereira giành cú đúp HCB trong nội dung 100m và 200m. Chúng ta chỉ giành 1 HCĐ nội dung 100m của Trần Thị Nhi Yến. Chỉ số của Shanti Pereira được đảm bảo ổn định mức 11”41 (100m) và 22”98 (200m). Nhi Yến có kết quả 11”54 nội dung 100m nhưng tại cự ly 200m cô chỉ đạt 24”02.

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Singapore đã tiết lộ Shanti Pereira tiếp tục tham dự SEA Games 33-2025 và tập trung vào 3 cự ly quan trọng gồm 100m, 200m và tiếp sức 4x100m nữ.

Hiện tại, Trần Thị Nhi Yến không phải VĐV giành ngôi vô địch quốc gia trong 2 năm liên tiếp 2024 và 2025. Năm nay, tuyển thủ Hà Thị Thu đã giành HCV quốc gia với kết quả 11”68 tại chung kết 100m nữ. Cô cũng giành HCV 200m nữ với kết quả 23”43. Năm ngoái, Hà Thị Thu vô địch cự ly 100m nữ. Hiện tại, tổ cự ly ngắn của đội tuyển tính toán kỹ lưỡng để không lỡ cơ hội cho Hà Thị Thu thi đấu tranh thành tích cá nhân tại 2 cự ly trên.

Hà Thị Thu đang có sự ổn định chuyên môn. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Trao đổi cùng lãnh đạo ngành thể thao mới đây, HLV Vũ Ngọc Lợi (đang huấn luyện tổ cự ly ngắn tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội)) mong muốn tìm điểm tập luyện phù hợp để có sân bãi đảm bảo chất lượng cho các VĐV cự ly ngắn nữ tập trung cho SEA Games 33-2025. Theo kế hoạch của nhà quản lý, để phù hợp thời tiết tương đồng tại Thái Lan và có sân tập chất lượng, VĐV cự ly ngắn nữ có thể được tới Đà Nẵng tập luyện. Hà Thị Thu hiện đang tập huấn ở Hà Nội. Cô có tâm lý ổn định, thực hiện các giáo án chuyên môn thời gian qua.

Điền kinh Việt Nam chứng kiến 2 cuộc chia tay đáng tiếc ngay trước thềm SEA Games tại cự ly ngắn thời gian gần đây. Năm 2022, Lê Tú Chinh gặp chấn thương vào thời điểm nước rút nên xin rút lui không tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam. Năm nay, Trần Thị Nhi Yến xin rút để toàn tâm vào sự nghiệp học tập vì vậy vắng mặt tại SEA Games 33-2025. Dù vậy, đội tuyển điền kinh Việt Nam đủ lực lượng tham dự nội dung 100m, 200m nữ. VĐV có thành tích tốt nhất tại giải vô địch quốc gia 2025 vừa qua sẽ được lựa chọn.