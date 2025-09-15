Điền kinh Việt Nam khó khăn khi bảo vệ HCV 100m rào nữ tại SEA Games 33

Bùi Thị Nguyên và Huỳnh Thị Mỹ Tiên (phải) là 2 VĐV có chuyên môn tốt nhất cự ly 100m rào nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên đang là đương kim vô địch SEA Games nội dung 100m rào nữ. Tuy nhiên ở các chỉ số chuyên môn gần nhất, nữ tuyển thủ số 1 của Việt Nam nội dung này đang bị tụt lại trước đối thủ dự báo sẽ thi đấu trực tiếp tại SEA Games 33-2025 là Dina Aulia (Indonesia).

Mỹ Tiên và Dina Aulia cùng tham dự cự ly 100m rào nữ tại giải vô địch thế giới 2025 đang diễn ra ở Tokyo (Nhật Bản). Tuyển thủ của chúng ta đạt kết quả 13”77 trong khi Dina Aulia có thành tích 13”28 ở vòng loại. Cả 2 VĐV không lọt vào bán kết nội dung nhưng chỉ số cho thấy Mỹ Tiên đã bị đối thủ vượt qua.

“Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị chuyên môn cho VĐV tham dự SEA Games 33-2025. Qua các chỉ số chuyên môn nội dung 100m rào nữ, rõ ràng tuyển thủ Indonesia đang nhỉnh hơn VĐV Mỹ Tiên. Rất hy vọng Mỹ Tiên sẽ có tâm lý tốt để đạt chỉ số tốt khi thi đấu SEA Games ở Thái Lan”, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng nhìn nhận.

Tháng 5 năm nay, Huỳnh Thị Mỹ Tiên và Dina Aulia đã đọ sức trực tiếp trong giải điền kinh vô địch châu Á 2025. Chân chạy của đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu lượt vòng loại với VĐV Indonesia. Mỹ Tiên đã có kết quả 13”51 còn Dina Aulia đạt 13”11. Ở chung kết cự ly, Dina Aulia có kết quả 13”32 trong khi Mỹ Tiên đạt thông số 13”69.

Tương quan chuyên môn, tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã để thua 3 lần trước Dina Aulia tới lúc này. “VĐV sẽ phải nỗ lực để có kết quả tốt nhất. Chúng tôi hiểu những áp lực của VĐV tổ chạy rào nữ. Tuy nhiên, khi đã biết rõ đối thủ trực tiếp là VĐV Dina Aulia thì sự chuẩn bị của chúng ta càng tập trung cao độ hơn”, đại diện ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam phân tích.

Cách đây 2 năm, Huỳnh Thị Mỹ Tiên lần đầu tiên giành HCV 100m rào nữ tại SEA Games 32-2023 với thành tích 13”50. Lúc đó, Dina Aulia chỉ có tấm HCĐ với kết quả 13”59. Sau 2 năm, tuyển thủ người Indonesia rút ngắn thành tích đáng kể để sẵn sàng tranh chấp với VĐV của chúng ta.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam còn Bùi Thị Nguyên tập luyện và thi đấu cự ly 100m rào. Tuy nhiên, dự báo khả năng cô sẽ vượt thành tích của Dina Aulia là không cao. Ở giải vô địch quốc gia 2025, Bùi Thị Nguyên đạt kết quả 13”53 cùng tấm HCB. HCV là Mỹ Tiên (13”52). Tại SEA Games 32-2023, Bùi Thị Nguyên từng giành ngôi á quân với kết quả 13”52.

Theo chương trình tập luyện, các VĐV nội dung 100m rào nữ tiếp tục thực hiện giáo án chuyên môn được xây dựng nhằm cải thiện thành tích. Từ nay tới khi sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025, tổ nội dung này không thi đấu giải quốc tế nào khác.

Sau khi kết thúc thi đấu vòng loại giải điền kinh vô địch thế giới 2025, tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên về nước ngày 16-9.