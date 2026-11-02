Đôi rồng đá trên thềm chính điện của điện Kính Thiên được tạo tác năm 1467 thời vua Lê Thánh Tông. Ảnh: G.C
Điện Kính Thiên được phục dựng VÀ NHỮNG BÍ ẨN CHƯA ĐƯỢC GIẢI MÃ
Hành trình từ hố khai quật đến mái điện: Những dấu tích hiện hữu và giả thuyết
Các cuộc khai quật sau 15 năm đã giúp xác định điện Kính Thiên rộng 9 gian, sâu 5 gian. Để phục dựng điện, các nhà nghiên cứu đã phân loại 50 thành phần, chi tiết thuộc ba phần móng, thân và mái chính điện làm căn cứ song vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải mã.
Cuộc khai quật năm 2026 tại khu vực nền điện Kính Thiên đã làm rõ thêm quy mô tòa chính điện từng giữ vị trí trung tâm trong cấm thành Thăng Long. Từ những hàng móng cột phát lộ, các nhà khảo cổ xác định giới hạn công trình gồm 9 gian theo chiều đông–tây, với 10 hàng cột và 5 gian theo chiều bắc–nam, với 6 hàng cột.
Trên diện tích khai quật 910 m², các nhà nghiên cứu phát hiện thêm dấu tích móng cột, sân điện và các lớp kiến trúc thuộc nhiều thời kỳ. Hệ thống móng có hai loại: móng đơn phân bố chủ yếu bên trong công trình, móng kép tập trung ở rìa ngoài. Một số móng kép dài hơn 6 m.
Một không gian, ba thành phần
Theo nhóm tác giả Tống Trung Tín, Bùi Văn Sơn và Đỗ Đức Tuệ (tạp chí Khảo cổ học số 6/2025), không gian chính điện Kính Thiên thời Lê được cấu thành từ ba phần: chính điện Kính Thiên, sân Đan Trì (còn gọi là sân Đại Triều) và Đoan Môn. Đây là nơi diễn ra các nghi thức quốc gia quan trọng nhất của triều đình.
Tuy nhiên, những di tích hiện hữu ở khu vực này hiện còn lại rất ít, chỉ còn hai bộ thành bậc đá chạm rồng thời Lê sơ và Lê Trung Hưng, nền điện Long Thiên thời Nguyễn dùng lại nền điện Kính Thiên thời Lê, cùng Đoan Môn.
Từ Đoan Môn đi thẳng lên phía bắc khoảng 150 m là tới thềm điện. Mô hình dưới đây dựng lại khoảng không gian ấy theo số đo các nhà khảo cổ đã công bố. Bấm “Tiếp” để đi qua từng phần, kéo ngang trên hình để xoay.
Đi từ Đoan Môn vào chính điện
Minh hoạ Kích thước theo số đo công bố năm 2025 và 2026; vị trí tương đối giữa các phần ước theo sơ đồ khai quật. Nền điện vẽ thấp hơn số đo (theo 9 bậc thềm còn trên mặt đất). Các khối được đơn giản hoá, không phải phương án thiết kế.
Đoan Môn ở phía nam; sân Đan Trì rộng 93,45 m, dài 123,5 m; Ngự đạo chạy giữa sân tới thềm điện; nền điện công bố năm 2026 dài 56,3 m, rộng 49,6 m, gồm sân điện ở phía trước và chính điện ở phía sau. Phần mái điện để trống.
- Đoan Môn
- Sân Đan Trì
- Ngự đạo
- Thềm rồng
- Chính điện
- Cột (giả thuyết)
- Mái: xem mô hình dựng từng lớp
- Sân điện
Toàn cảnh theo số đo
Ba thành phần nằm trên một trục: Đoan Môn ở phía nam, sân Đan Trì ở giữa, chính điện ở phía bắc. Riêng sân đã rộng hơn 11.500 m², gấp khoảng bốn lần cả nền điện và hơn bảy lần tòa chính điện.
Phần còn thấy trên mặt đất
Ngày nay chỉ còn Đoan Môn, thềm bậc đá chạm rồng và nền điện mà thời Nguyễn dùng lại để dựng điện Long Thiên. Tường Đoan Môn hiện còn cao 7,92 m.
Dưới lòng đất: sân Đan Trì
Hố khai quật ở bất cứ vị trí nào từ Đoan Môn đến trước thềm rồng đều gặp dấu tích sân lát gạch vồ, chủ yếu là gạch thời Lê Trung Hưng. Mặt sân dốc về phía đông 5–7 cm để thoát nước.
Ngự đạo - lối đi của nhà vua
Móng Ngự đạo thời Lê Trung Hưng rộng 6,8 m, chia ba làn: làn giữa rộng 3 m, cao hơn hai bên theo dạng “sống trâu”; mỗi làn bên rộng 1,5 m. Bên dưới là Ngự đạo thời Lê sơ, rộng tương tự.
Thềm, sân điện và nền điện
Thềm chính giữa rộng 13,6 m, có 9 bậc đá, mỗi bậc cao 20 cm. Trước thềm là sân điện rộng 56,3 m, sâu 19,64 m. Theo công bố năm 2026, nền điện cao khoảng 3 m; trong hình, nền vẽ thấp hơn, theo 9 bậc thềm còn thấy trên mặt đất hôm nay.
Phần còn thiếu
Khai quật năm 2026 đã xác định toàn bộ lưới 60 chân cột. Chiều cao cột chưa được công bố: cột trong hình cao 6 m là số vẽ tạm. Phần mái để trống ở đây; phương án mái được xem ở mô hình dựng từng lớp phía dưới.
|Thành phần
|Đông–tây (m)
|Bắc–nam (m)
|Cao (m)
|Đoan Môn (tường hiện còn)
|48,1
|26,74
|7,92
|Sân Đan Trì
|93,45
|123,5
|—
|Móng Ngự đạo
|6,8
|—
|—
|Thềm bậc chính giữa
|13,6
|5,45
|—
|Nền điện gồm sân điện và chính điện (2026)
|56,3
|49,6
|3
|Sân điện, phía trước chính điện (2026)
|56,3
|19,64
|—
Những gì CÒN LẠI DƯỚI lòng đất
Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Khảo cổ học số 6/2025, nhóm tác giả do PGS.TS Tống Trung Tín đứng đầu cho biết những phát hiện năm 2023 đã giúp xác định phần cơ bản mặt bằng chính điện thời Lê Trung Hưng gồm chín gian theo chiều đông–tây. Khi ấy, nhóm nghiên cứu vẫn đề xuất mở rộng khai quật để nhận diện đầy đủ mặt bằng.
Kết quả năm 2026 bổ sung những dữ liệu quan trọng về giới hạn công trình theo chiều bắc–nam, cấu trúc móng và bước cột.
Các dấu tích dưới nền điện Kính Thiên thuộc nhiều giai đoạn, trong đó có thời Lê sơ (1428–1527) và thời Lê Trung Hưng (1533–1789).
Đến năm 2025, tổng diện tích khai quật tại khu vực chính điện đạt 11.790 m². Ngoài nền móng, các nhà khảo cổ còn tìm thấy dấu tích sân điện, Ngự đạo — lối đi trên trục chính dành cho nhà vua — cùng nhiều loại vật liệu xây dựng.
Dấu tích dễ thấy nhất còn trên mặt đất là thềm bậc chính giữa, phía nam nền điện.
Một trong những kết quả đáng chú ý nhất của đợt khai quật năm 2026 là việc tiếp tục làm sáng tỏ dấu tích chính điện Kính Thiên thời Lê sơ và Lê Trung Hưng. Theo đó, chính điện gồm 7 gian, 2 chái, sâu 5 gian, hiên rộng 2,76 m, diện tích 1.585 m².
Khu vực điện Kính Thiên có tầng văn hóa liên tục kéo dài hơn 1.300 năm. Trong đó, nền móng chính điện Kính Thiên đã được phát lộ hoàn toàn, cho thấy điện cao khoảng 3 m, dài 56,3 m, rộng 49,6 m, diện tích 2.792 m², gồm sân điện và chính điện.
Nền điện rộng bao nhiêu giữa không gian chính điện?
Từ Đoan Môn đến chính điện
Ba phần của không gian chính điện nằm trên một trục bắc–nam: Đoan Môn ở phía nam, sân Đan Trì ở giữa, nền điện ở phía bắc. Đoan Môn cách thềm rồng khoảng 150 m. Bấm từng bước để xem diện tích mỗi phần.
Sân Đan Trì: hơn 11.500 m²
Sân Đan Trì, còn gọi là sân Đại Triều, rộng 93,45 m, dài 123,5 m, khoảng 11.541 m², theo số đo công bố năm 2025. Ngự đạo thời Lê Trung Hưng rộng 6,8 m chạy giữa sân, từ Đoan Môn tới thềm rồng.
Nền điện: 2.792 m²
Khai quật năm 2026 làm lộ hoàn toàn nền móng chính điện: dài 56,3 m, rộng 49,6 m, cao khoảng 3 m, diện tích 2.792 m². Nền gồm hai phần: sân điện ở phía trước, chính điện ở phía sau.
Sân điện: khoảng 1.105 m²
Phía trước chính điện là sân điện rộng 56,3 m, sâu 19,64 m, lát nhiều loại gạch qua các lần tu sửa. PGS.TS Tống Trung Tín cho biết trước đây, nói tới điện Kính Thiên người ta thường chỉ nghĩ tới tòa chính điện; khai quật năm 2026 đã thấy sân điện tại các khu vực được đào, niên đại khoảng cuối thế kỷ XVIII.
Chính điện: khoảng 1.585 m²
Tòa chính điện rộng chín gian (bảy gian, hai chái), sâu năm gian, hiên rộng 2,76 m, diện tích khoảng 1.585 m², đứng trên 10 hàng chân cột, mỗi hàng 6 chân. Diện tích ấy bằng khoảng một phần bảy sân Đan Trì.
Dựng điện Kính Thiên từng lớp, từ nền lên mái
Giả thuyết Lưới cột và bước gian theo số đo công bố năm 2025; khai quật năm 2026 xác định đủ lưới cột. Chiều cao cột và hình mái là số vẽ tạm, chỉ vẽ nét hoặc vẽ mờ, không phải bản vẽ thiết kế.
Nền điện có 60 vị trí chân cột, xếp 10 hàng đông–tây và 6 hàng bắc–nam. Năm 2025 đã thấy dấu tích ở 48 vị trí; khai quật năm 2026 xác định đủ lưới cột: 20 móng kép, 20 móng đơn. Cột gỗ được tính có đường kính 1,1–1,3 m. Phối cảnh phục dựng công bố năm 2026 dùng mái hai tầng.
- Nền điện
- Phía bắc
- Phía nam, thềm rồng
- Gian 1
- Gian 9
- Đã thấy năm 2025
- Chưa khai quật tới (2025)
- Gian 5, gian giữa
- Cột: chưa rõ chiều cao
- Mái đơn (dạng chung)
- Mái hai tầng (phương án 2026, dạng chung)
Nền điện và 60 vị trí chân cột (2025)
Năm 2025, bó nền chính điện được xác định bước đầu rộng 54,3 m, sâu 27,3 m. Các móng cột xếp 10 hàng theo chiều đông–tây, 6 hàng theo chiều bắc–nam; khi ấy đã thấy dấu tích ở 48 vị trí (ô đỏ), 12 vị trí ở hai hàng phía bắc (ô viền) chưa được khai quật tới.
Năm 2026: đủ lưới cột
Khai quật năm 2026 xác định toàn bộ lưới cột: 20 móng kép, chủ yếu ở rìa ngoài, và 20 móng đơn ở bên trong; móng kép rộng 5,4–6,1 m, móng đơn 2,8–3,5 m. Nền cao khoảng 3 m; tòa chính điện rộng khoảng 1.585 m².
Gian giữa rộng nhất
Nhìn từ trên xuống, phía bắc ở trên. Đếm từ tây sang đông, chín gian không rộng bằng nhau: gian 5 ở giữa rộng 6,9 m; các gian 3, 4, 6, 7 mỗi gian 6,52 m; gian 2 và gian 8 rộng 5,6 m; hai gian ngoài cùng (gian 1, gian 9) chỉ 3,4 m. Đá lát Ngự đạo xuất lộ đúng trong gian giữa.
Hàng cột: to bao nhiêu, cao bao nhiêu
Nhờ móng lõi tìm thấy năm 2026, các kỹ sư tính được cột gỗ có đường kính khoảng 1,1–1,3 m (theo PGS.TS Tống Trung Tín); cột trong hình vẽ theo số giữa 1,2 m. Chiều cao cột chưa được công bố: cột trong hình cao 6 m là số vẽ tạm.
Mái đơn: một tầng mái
Mái đơn chỉ có một tầng mái chính. Năm 2025, nhóm nghiên cứu viết rằng mái đơn hay chồng diêm “chưa đủ căn cứ để xác định”. Hình chỉ vẽ dạng chung, không theo số đo.
Phương án công bố năm 2026: mái hai tầng
Phối cảnh phục dựng công bố ngày khởi công (29/9/2026) thể hiện bộ mái hai tầng, góc đao cong, lợp ngói rồng hoàng lưu ly. Hình chỉ vẽ dạng chung của mái hai tầng trên nền điện, không theo bản vẽ thiết kế.
|Số đo của điện (gian đếm từ tây sang đông, từ nam lên bắc)
|Mét
|Chiều đông–tây: gian 1, ngoài cùng phía tây
|3,4
|Chiều đông–tây: gian 2
|5,6
|Chiều đông–tây: gian 3
|6,52
|Chiều đông–tây: gian 4
|6,52
|Chiều đông–tây: gian 5, gian giữa
|6,9
|Chiều đông–tây: gian 6
|6,52
|Chiều đông–tây: gian 7
|6,52
|Chiều đông–tây: gian 8
|5,6
|Chiều đông–tây: gian 9, ngoài cùng phía đông
|3,4
|Chiều bắc–nam: gian 1, phía nam (phía thềm rồng)
|3,4
|Chiều bắc–nam: gian 2
|5,4
|Chiều bắc–nam: gian 3, giữa
|6,9
|Chiều bắc–nam: gian 4
|5,4
|Chiều bắc–nam: gian 5, phía bắc
|3,4
|Cả nền, chiều đông–tây (bó nền xác định năm 2025)
|54,3
|Cả nền, chiều bắc–nam (bó nền xác định năm 2025)
|27,3
|Nền cao, công bố năm 2026
|3
|Đường kính cột gỗ tính từ móng lõi (2026), số giữa của 1,1–1,3
|1,2
Từ những hàng móng cột đến bộ khung gỗ
Nền móng mới cho biết một phần hình hài công trình. Để nghiên cứu những bộ phận, chi tiết phía trên, các nhà khảo cổ phải tìm thêm dấu tích của kiến trúc gỗ, vật liệu lợp mái và các mô hình kiến trúc.
Từ năm 2017 đến 2021, các cuộc khai quật tại Hoàng thành Thăng Long phát hiện 70 cấu kiện gỗ, gồm: cột, kèo, xà, ván sàn và những bộ phận liên kết. Nhiều hiện vật còn lớp sơn son, một số được chạm khắc hoa văn, thếp vàng.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, những hiện vật này cung cấp tư liệu về bộ khung gỗ cung đình thời Lê sơ. Tuy nhiên, công trình nghiên cứu không xác định toàn bộ số cấu kiện ấy thuộc bộ khung nguyên gốc của điện Kính Thiên.
Năm 2021, các nhà khảo cổ còn tìm thấy những mảnh mô hình kiến trúc đất nung tráng men xanh tại khu vực đông bắc di tích chính điện. Phần còn lại của mô hình thể hiện một tầng mái với những chi tiết kiến trúc, cung cấp thêm tư liệu nghiên cứu hình thái cung điện thời Lê sơ.
Phần mái được xác định bằng cách nào?
Trong công trình Chiến lược nghiên cứu phục dựng chính điện Kính Thiên và không gian chính điện Kính Thiên công bố năm 2025, nhóm tác giả do PGS.TS Tống Trung Tín đứng đầu nêu những khó khăn khi nghiên cứu chiều cao cột, cấu tạo khung gỗ và hình thức mái.
Riêng về mái điện, nhóm tác giả viết: “Hình thức mái đơn hay chồng diêm chưa đủ căn cứ để xác định cần được nghiên cứu tiếp”.
Mái chồng diêm là hình thức mái có các tầng xếp chồng, khác với mái đơn chỉ có một tầng mái chính. Nhóm nghiên cứu đề xuất khảo sát, so sánh các công trình cùng thời để tìm căn cứ xác định hình thức mái, độ dốc và tỷ lệ giữa mái với thân nhà, nền điện.
Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên
- 5nămthực hiện trong giai đoạn 2026–2030
- 1.680tỷ đồngkinh phí, theo công bố là hơn 1.680 tỷ đồng
- 10.700m²phạm vi dự án: nền điện, sân Đan Trì, các sân đông, tây, nam và sân vườn phía bắc
Nguồn: VnExpress, 29/9/2026
Ngày 29/9/2026, Hà Nội tổ chức khởi công dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên. Cùng dịp này, tại Hội nghị đối thoại châu Á – Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực, một phương pháp đánh giá căn cứ phục dựng được giới thiệu.
Theo nội dung tham luận của ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội, nhóm nghiên cứu đã phân loại 50 thành phần kiến trúc thuộc ba phần móng, thân và mái để đánh giá mức độ tin cậy của tư liệu trước khi chuyển thành bản vẽ thiết kế.
Năm nhóm nguồn được sử dụng gồm văn bản lịch sử, tư liệu khảo cổ, hình ảnh, công trình tương đồng trong nước và tư liệu so sánh quốc tế. Nhóm nghiên cứu bổ sung tiêu chí thứ sáu: giá trị tự thân của hiện vật khảo cổ, thể hiện qua vật liệu, kỹ thuật chế tác, dấu vết sử dụng và niên đại.
Một viên gạch tìm thấy trên nền điện Kính Thiên có dòng chữ ghi niên đại năm 1466 được ông Nguyễn Thanh Quang dẫn làm ví dụ. Những thông tin trên hiện vật giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu lực lượng tham gia xây dựng cung điện dưới thời Lê Thánh Tông, thay vì chỉ dựa vào tài liệu ghi chép về sau.
Theo phương pháp được Trung tâm giới thiệu, các nhóm tư liệu được mã hóa bằng màu để thể hiện mức độ tin cậy của từng thành phần kiến trúc. Những chi tiết có chứng cứ mạnh được đánh giá ở mức chắc chắn cao hơn; những bộ phận thiếu chứng cứ trực tiếp phải tiếp tục nghiên cứu, so sánh.
Phối cảnh công bố ngày khởi công thể hiện chính điện với bộ mái hai tầng, các góc đao cong, lợp ngói rồng hoàng lưu ly; đầu bờ nóc, bờ chảy, bờ guột đặt tượng đầu rồng. Mức xác thực riêng của từng chi tiết mái trong phương án này chưa được công bố.
Từ năm 1428 đến công trường 2026
Sáu thế kỷ của một nền điện
- 1428
Dựng điện Kính Thiên
Điện được xây dưới thời Lê Thái Tổ trên nền các cung điện thời Lý – Trần, hoàn thiện dưới thời Lê Thánh Tông.
- 1467
Lan can đá chạm rồng
Đại Việt sử ký toàn thư ghi việc dựng lan can bằng đá ở điện Kính Thiên. Nhóm Tống Trung Tín cho rằng đó là bộ thành bậc rồng còn đến nay.
- 1630
Xây thêm thời Lê Trung hưng
Vua Lê Thần Tông cho xây ba điện và hành lang. Lan can rồng ở thềm góc tây bắc được đoán chạm vào khoảng đầu thế kỷ XVII.
- 1816
Điện Long Thiên
Vua Gia Long cho xây điện Long Thiên tại khu vực nền Kính Thiên làm hành cung.
- 1886
Điện bị phá
Điện bị phá để xây công trình quân sự của Pháp. Còn lại nền điện và thềm bậc đá chạm rồng.
- 2011
Hố khai quật đầu tiên
Khai quật 100 m², mở đầu chuỗi khai quật phục vụ nghiên cứu chính điện.
- 2017–2021
70 cấu kiện gỗ
Cột, kèo, xà, ván sàn, rui, xà đấu; phần lớn sơn son, một số chạm hoa văn, thếp vàng.
- 2021
Mô hình kiến trúc đất nung
Mảnh mô hình tráng men xanh thể hiện một tầng mái của kiến trúc nhiều tầng thời Lê sơ.
- 2023
Lộ mặt bằng chín gian
Khai quật 1.280 m²; thấy rõ phần cơ bản nền và móng chính điện thời Lê Trung hưng hình chữ Nhất, chín gian.
- 2025
11.790 m² đã khai quật
Tổng diện tích khai quật khu chính điện từ năm 2011. Nghiên cứu chiến lược phục dựng được công bố.
- 14/09/2026
Công bố khai quật nền điện
Đợt khai quật thứ tư tại nền điện, rộng 910 m², xác định đủ lưới 10 hàng cột đông–tây, 6 hàng bắc–nam, tìm thấy móng lõi và sân điện.
- 29/09/2026
Khởi công dự án
Khởi công dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên, giai đoạn 2026–2030. Phối cảnh công bố: chính điện khoảng 1.585 m², mái hai tầng; cả nền gồm sân điện rộng 2.792 m².
Nguồn: Tổng hợp tư liệu
Khi chứng cứ chưa đủ
Tại cuộc trao đổi về kết quả khai quật tháng 9/2026, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, đánh giá cao những phát hiện về kích thước, bước cột và kết cấu chính điện.
Ông cho rằng kết quả khảo cổ đã tạo được cơ sở đáng tin cậy về mặt kỹ thuật. Nhưng phục dựng một công trình kiến trúc còn đòi hỏi nghiên cứu về nghệ thuật, hình thức và cách tổ chức không gian.
Trong khi đó, các ý kiến phản biện chuyên môn được công bố cùng phương pháp đánh giá 50 thành phần kiến trúc cuối tháng 9/2026 đặt ra những yêu cầu cụ thể hơn: xác định giới hạn của việc so sánh với công trình ở địa phương khác, làm rõ ngưỡng độ tin cậy cần đạt trước khi phục dựng và tính đến khả năng tháo dỡ hoặc điều chỉnh cấu kiện nếu xuất hiện chứng cứ mới.
Một ví dụ được nêu là cổng Kính Thiên. Khác với chính điện, hạng mục này chưa được chấp thuận phục dựng trong giai đoạn 2025–2030 vì cần thêm chứng cứ khảo cổ và kiến trúc.
Trong Quyết định 48 COM 7B.25, Ủy ban Di sản Thế giới đồng ý triển khai giai đoạn đầu của kế hoạch chỉnh trang trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long, ngoại trừ việc phục dựng Cổng Kính Thiên. Ủy ban đồng thời yêu cầu trình hồ sơ chi tiết hơn về chương trình thực hiện phục dựng để Trung tâm Di sản Thế giới và ICOMOS xem xét trước khi bắt đầu công việc phục dựng.
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Tác giả: Hưng Bình
Nguồn: Thanh Niên Việt