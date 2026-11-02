Điện Kính Thiên được phục dựng VÀ NHỮNG BÍ ẨN CHƯA ĐƯỢC GIẢI MÃ

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Khảo cổ học số 6/2025, nhóm tác giả do PGS.TS Tống Trung Tín đứng đầu cho biết những phát hiện năm 2023 đã giúp xác định phần cơ bản mặt bằng chính điện thời Lê Trung Hưng gồm chín gian theo chiều đông–tây. Khi ấy, nhóm nghiên cứu vẫn đề xuất mở rộng khai quật để nhận diện đầy đủ mặt bằng.

Kết quả năm 2026 bổ sung những dữ liệu quan trọng về giới hạn công trình theo chiều bắc–nam, cấu trúc móng và bước cột.

Các dấu tích dưới nền điện Kính Thiên thuộc nhiều giai đoạn, trong đó có thời Lê sơ (1428–1527) và thời Lê Trung Hưng (1533–1789).

Đến năm 2025, tổng diện tích khai quật tại khu vực chính điện đạt 11.790 m². Ngoài nền móng, các nhà khảo cổ còn tìm thấy dấu tích sân điện, Ngự đạo — lối đi trên trục chính dành cho nhà vua — cùng nhiều loại vật liệu xây dựng.