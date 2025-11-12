[DIỄN BIẾN] Việt Nam 0-0 Trung Quốc: Tuyển Việt Nam phục hận, chủ nhà Trung Quốc kéo dài nỗi ám ảnh

BOX TV U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc

DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

63': Thế trận hai đội tạo ra khá thanh thoát, đôi bên đều mạnh dạn triển khai tấn công. Vấn đề là khâu tấn công của 2 đội đều đang gặp vấn đề bế tắc nên chưa thể ghi bàn.

55': Vẫn là những pha phản công của U22 Trung Quốc tỏ ra nguy hiểm hơn so với chúng ta. Dù vậy, U22 Trung Quốc cũng đang làm chưa tốt khâu dứt điểm và áp sát khung thành. Hai đội tấn công còn thiếu sắc bén để mở được tỷ số.

49': KHÔNG ĐƯỢC! Hàng thủ U22 Trung Quốc vừa mắc sai lầm lớn, giúp Quốc Việt có cơ hội dứt điểm cận thành. Tiếc là Quốc Việt không thể dứt điểm ghi bàn.

48': U22 Việt Nam vừa có pha dứt điểm từ Văn Thuận - cầu thủ mới vào sân nhưng rất thiếu chính xác.

46': HIỆP HAI TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU. U22 VIỆT NAM CÓ 2 SỰ THAY ĐỔI NGƯỜI.

45+3': HIỆP MỘT KẾT THÚC VỚI TỶ SỐ HÒA 0-0. Đầu trận, U22 Việt Nam kiểm soát bóng tốt nhưng không tạo được nguy hiểm. Sau đó, U22 Trung Quốc dần có các pha phản công lợi hại, đáng tiếc cũng chưa thể ghi bàn. Mãi tới cuối hiệp một, U22 Việt Nam mới có các pha dàn xếp tấn công tốt hơn và liên tục dứt điểm nhưng cũng không thành bàn.

45+1': VẪN KHÔNG VÀO! Văn Khang vừa có pha dứt điểm nhưng cũng không thể mở tỷ số cho U22 Việt Nam. Ở pha bóng này, Văn Khang có thêm lựa chọn chuyền cho đồng đội nhưng đã quyết định dứt điểm.

44': KHÔNG VÀO!!! U22 Việt Nam vừa có pha phối hợp cực hay ở cánh trái. Quốc Việt chọc khe cho Thanh Nhàn thoát xuống, dứt điểm ở góc hẹp đáng tiếc là không thắng được thủ môn đối phương. Ở pha phạt góc sau đó, bóng bật ra, Anh Quân có cơ hội sút xa từ tuyến hai nhưng bóng cũng đi vọt xà ngang.

36': U22 Việt Nam chưa thể tạo được pha dứt điểm đáng chú ý nào về phía đối phương, cách chơi của chúng ta rất thiếu sáng tạo khi tiến gần đến khung thành đội chủ nhà.

31': Số 24 của U22 Trung Quốc đang chơi rất tốc độ bên cánh, vượt trội Anh Quân của U22 Việt Nam, khiến chúng ta bị tấn công nhiều từ cánh phải.

29': KHÔNG VÀO!!! Cao Văn Bình lại vừa phải cứu thua cho U22 Việt Nam. Thủ môn của chúng ta đáng khen nhưng hàng phòng ngự đang chơi không tốt chút nào.

27': KHÔNG VÀO!!! Pha phản công cực kỳ lợi hại của U22 Trung Quốc, kết thúc bằng cú dứt điểm cận thành nhưng may cho chúng ta là không thành bàn. Các pha phản công của chủ nhà đang hiệu quả hơn hẳn chúng ta.

23': Thế trận đang khó khăn cho U22 Việt Nam, nhưng ít phút qua chúng ta không phải chịu thêm pha hãm thành nguy hiểm nào.

17': KHÔNG VÀO!!! Trung Quốc vừa có pha phối hợp tấn công ở trung lộ rất tốt, kết thúc bằng một cú sút nhanh ra sát cột dọc U22 Việt Nam. May là thủ môn Cao Văn Bình kịp ngả người đẩy bóng chịu phạt góc. Những phút qua, Trung Quốc phản công rất lợi hại, liên tiếp tạo được nguy hiểm cho chúng ta.

14': Một cầu thủ U22 Việt Nam vừa bị đau nhưng may là không dính chấn thương. Đội khách vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tiếp cận khung thành U22 Trung Quốc.

8': U22 Trung Quốc cầm bóng ít hơn nhưng là bên vừa tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Từ pha đá phạt chếch bên cánh trái, bóng được đội chủ nhà tạt vào trong. May cho U22 Việt Nam khi bóng bay cắt mặt gôn nhưng không cầu thủ áo đỏ nào kịp băng vào đánh đầu.

5': Những phút đầu trận, U22 Việt Nam đang là bên kiểm soát bóng tốt hơn, cố gắng dàn xếp tấn công U22 chủ nhà nhưng chưa thể tạo nên khác biệt.

1': Trận đấu bắt đầu.

Đội hình ra sân của đôi bên

* U22 Việt Nam chưa có lực lượng mạnh nhất để đối đầu U22 Trung Quốc tại trận mở màn Panda Cup 2025 vào lúc 18h35 hôm nay, 12/11. Lý do là vì một số trận đấu tại V.League lùi một ngày, khiến các cầu thủ Lê Văn Hà, Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Viktor Lê (Hà Tĩnh) chưa kịp sang nước bạn.

* U22 Trung Quốc cũng vắng nhiều hảo thủ khi đấu U22 Việt Nam, bởi xung đột với các giải khác cũng như vấn đề chấn thương. Liu Chengyu, Kuai Jiwen và Li Xinxiang là 3 trong các hảo thủ của U22 Trung Quốc không thể tham gia trận đấu tối nay.

* Chia sẻ trước trận đấu, Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh của U22 Việt Nam cho biết: “Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để thi đấu tốt, đạt hiệu quả chuyên môn cao nhất, qua đó tạo bước chạy nước rút cho SEA Games 33”.

* Từ năm 2016 tới nay, U22 Việt Nam đã đụng độ U22 Trung Quốc 4 lần, thắng 1, thua 1, hòa 2. Chúng ta thua U22 Trung Quốc 1-2 ở Panda Cup 2024 (đối thủ ghi bàn thứ hai vào cuối trận). Tháng 3/2025, hai đội cũng gặp nhau và hòa 1-1.