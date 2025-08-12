[DIỄN BIẾN] Việt Nam vs Thái Lan: Sớm lộ diện "Nữ hoàng"?

BOX TV Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan

DIỄN BIẾN Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan

Danh sách thi đấu

* Nữ Thái Lan và Việt Nam đang có cùng 6 điểm ở bảng A, nhưng đối phương xếp hạng một còn thầy trò HLV Mai Đức Chung xếp hạng hai. Đó là bởi nữ Thái Lan đã ghi 14 bàn, còn chúng ta mới ghi 13 bàn.

* Sau 2 trận vòng bảng, cả hai đội đều chưa thủng lưới. Trận đấu tối nay sẽ là bài test quan trọng cho hàng thủ đôi bên.

* Trên BXH FIFA, tuyển nữ Việt Nam hiện đứng hạng 37 còn nữ Thái Lan đứng hạng 53. Trong diễn biến mới nhất cập nhật BXH FIFA, Việt Nam vẫn giữ hạng còn Thái Lan tụt 7 bậc.

* Trong 22 lần đụng độ, nữ Việt Nam thắng 11, hòa 8 và chỉ thua 3 trước nữ Thái Lan. Nữ Việt Nam đang có mạch 3 trận liền toàn thắng trước Thái Lan, mạch 11 trận liền bất bại (4 hòa).