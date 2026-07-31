[DIỄN BIẾN] Việt Nam 0-0 Singapore: Đình Bắc - Xuân Son - Hoàng Hên tạo "mưa bàn thắng"?

Một chiến thắng ấn tượng trước Singapore trên SVĐ Mỹ Đình sẽ giúp ĐT Việt Nam có thể lên ngôi đầu bảng A, chiếm ưu thế cho cuộc đua vào Bán kết.

Việt Nam 0-0 Singapore

Diễn biến trận đấu

12': KHÔNG ĐƯỢC RỒI! Đình Bắc nhận đường chuyền từ Văn Vĩ, ngoặt bóng vào trong từ lệch bên cánh trái rồi sút chìm. Bóng đi về phía góc gần nhưng không căng và đi ra ngoài. Việt Nam được hưởng phạt góc nhưng cũng không tạo được nguy hiểm.

10': ĐT Việt Nam vẫn đang có phần khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Singapore.

5': Những phút đầu trận đấu vẫn diễn ra khá cân bằng, hai đội đều rất tập trung.

1': Trận đấu bắt đầu.

Đội hình ra sân

- “Thành tích của tuyển Việt Nam trước Singapore gần như đều là những chiến thắng. Đó là điều tốt. Do vậy, trận ngày mai chúng tôi sẽ thi đấu với thái độ tích cực và cố gắng chuẩn bị chiến thuật tốt nhất để nối dài mạch bất bại đó. So với 2 năm trước, Singapore đã mạnh hơn rất nhiều với sự xuất hiện cầu thủ số 7, số 6, số 20 và 19. Chúng tôi cần nỗ lực hết mình.

Trận đấu ngày mai rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi cần một chiến thắng để tiếp tục hành trình của mình. Tôi biết trận đấu sẽ rất khó khăn, nhưng những ngày vừa qua chúng tôi đã hồi phục tốt và chuẩn bị kỹ lưỡng để giành chiến thắng. Ngày mai tôi cũng mong khán giả đến cổ vũ và ủng hộ đội tuyển Việt Nam” – HLV Kim Sang-sik chia sẻ trước trận gặp Singapore.

- “Chúng tôi đã có kết quả tốt 2 trận trước Timor Leste và Campuchia. Toàn đội đang rất trông chờ trận đấu với tuyển Việt Nam. Tôi không nghĩ sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Tất cả trận đấu, chúng tôi đều có chung một suy nghĩ đó là hướng tới chiến thắng. Tuyển Singapore sẽ tập trung thể hiện phong độ tốt nhất và cố gắng tạo ra được phiên bản tốt nhất của mình” – HLV tuyển Singapore, ông Gavin Lee chia sẻ.

- Trước đó, ĐT Việt Nam thi đấu ở lượt đầu tiên, thắng Timor Leste 7-0 rồi nghỉ lượt thứ hai.

- Singapore đã chơi cả lượt thứ nhất và thứ hai, lần lượt thắng 2-1 trên sân Campuchia, thắng 2-0 khi đón tiếp Timor Leste.

- Từ năm 2004 tới nay, hai đội gặp nhau 16 lần, với 8 chiến thắng cho ĐT Việt Nam và 8 trận hòa. Tại AFF Cup 2024, ĐT Việt Nam gặp Singapore ở Bán kết, thắng 2-0 trên sân khách và thắng 3-1 trên sân nhà.