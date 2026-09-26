[DIỄN BIẾN] Việt Nam vs Philippines: Tạm hoãn do thời tiết xấu (19h30)

Thái Lan vừa có chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Pakistan, giờ hãy xem Việt Nam sẽ thể hiện ra sao trước Philippines.

VIỆT NAM 0-0 PHILIPPINES

DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

19h38': Ban tổ chức trận đấu vừa thông báo, giờ thi đấu bị lùi lại do thời tiết xấu.

19h35': Khá đáng ngạc nhiên là ở trận này, HLV Kim Sang-sik cho tân binh Việt kiều Minh Hoàng thi đấu từ đầu.

19h34': Đang có sự cố xảy ra nên trận đấu chưa thể bắt đầu.

Đội hình ra sân:

* Ở trận đầu bảng B tại khung 16h00, Thái Lan đã dễ dàng đánh bại Pakistan với tỷ số 4-0.

* Trước thềm giải đấu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Philippines (PFF), ông John Anthony Gutierrez tỏ ra rất hào hứng: "Giải đấu FIFA ASEAN Cup đầu tiên thiết lập một chuẩn mực mới cho bóng đá trong khu vực, và thật vinh dự khi Philippines được góp mặt ngay từ chương đầu tiên. Việc giải đấu nằm trọn vẹn trong lịch FIFA sẽ giúp người hâm mộ được chứng kiến đội hình mạnh nhất của bóng đá Philippines. Và đó là khoảnh khắc đầy phấn khích cho toàn bộ kế hoạch phát triển của chúng tôi".

* HLV của tuyển Philippines, ông Cuadrat chia sẻ: "Những ngày vô cùng hào hứng đang ở phía trước. Tôi hy vọng toàn đội sẽ truyền cảm hứng cho người hâm mộ và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu tại sân chơi mới thuộc hệ thống FIFA này".

* HLV Kim Sang-sik chia sẻ thận trọng nhưng cũng đầy quyết tâm trước giờ G: "Đúng là cho đến nay đội tuyển Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích và chức vô địch. Điều này trước hết là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ Việt Nam, cùng với sự cống hiến, nỗ lực và những giọt mồ hôi của các cầu thủ. Ở giải đấu lần này, mục tiêu của chúng tôi trước mắt là cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu một. Và khi tích lũy từng chiến thắng đó, chúng tôi mới hướng đến mục tiêu cao hơn là cạnh tranh chức vô địch".

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