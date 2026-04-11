[DIỄN BIẾN] Việt Nam 0-1 Nhật Bản: Rất khó khăn cho các cô gái Việt Nam

U20 Nữ Việt Nam 0-1 U20 nữ Nhật Bản

DIỄN BIẾN

18': Số 10 của Nhật Bản, Itamura dứt điểm lên góc cao dễ dàng làm tung lưới Lê Thị Thu. Trước đó, đối phương có quả phạt góc ở cánh phải, tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành chúng ta để Itamura rảnh chân dứt điểm.

17': Nguy hiểm! Cầu thủ Nhật Bản thoát xuống đối mặt với Lê Thị Thu. Lê Thị Thu hơi chần chờ và băng ra hơi muộn, may là đối thủ không thể dứt điểm chính xác thành bàn.

12': Việt Nam phản công khi Thanh Hiếu dẫn bóng vào được vùng cấm địa đối phương nhưng cô bị 2 bóng áo xanh truy cản nên không thể dứt điểm.

9': KHÔNG VÀO!!! May mắn cho U20 Việt Nam khi bóng vừa đập cột dọc nảy ra, sau pha dứt điểm của Sato, từ tình huống treo bóng vào ở cánh phải.

U20 nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với Nhật Bản.

5': Khung thành của Lê Thị Thu bị uy hiếp liên tục những phút qua, may là đối thủ chưa tạo ra được cơ hội thật sự nguy hiểm.

3': Ngay từ những phút đầu tiên, Nhật Bản đã tràn lên tấn công, khiến Việt Nam chủ yếu phải chơi ở nửa phần sân nhà.

1': Hiệp một trận đấu bắt đầu.

* Hai đội đang hát Quốc ca để chuẩn bị vào thi đấu.

Đội hình ra sân

Việt Nam từng thua Nhật Bản 0-10 ở trận ra quân tại VCK U20 nữ châu Á 2024.

U20 nữ Việt Nam bước vào trận tứ kết U20 châu Á 2026 gặp Nhật Bản với cơ hội lịch sử giành vé dự World Cup. Đây là lần đầu tiên đội bóng trẻ Việt Nam vượt qua vòng bảng, đánh dấu bước tiến đáng kể của bóng đá nữ nước nhà. Dưới sự dẫn dắt của HLV Akira Ijiri, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, kỷ luật và khả năng tổ chức tốt.

U20 nữ Việt Nam có trận đấu được dự đoán khó khăn trước U20 nữ Nhật Bản.

Tuy nhiên, thử thách phía trước là vô cùng lớn khi Nhật Bản là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội bóng xứ Hoa anh đào từng 6 lần đăng quang, sở hữu lực lượng đồng đều, kỹ thuật vượt trội và phong độ toàn thắng từ đầu giải. Trong quá khứ, Việt Nam cũng chưa từng tạo bất ngờ trước đối thủ này.

Dẫu vậy, bóng đá luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ. Nếu duy trì sự tập trung, tận dụng tốt cơ hội và chơi với tinh thần không e ngại, U20 nữ Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng tạo nên kỳ tích, qua đó viết tiếp trang sử mới cho bóng đá nữ nước nhà.