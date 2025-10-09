Diễn biến trận Việt Nam vs Nepal
Đội hình xuất phát
Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Quang Vinh, Hoàng Đức, Thành Long, Tiến Linh, Hai Long, Tuấn Hải
Thông tin trước trận đấu Việt Nam vs Nepal
Cục diện bảng đấu
Đội tuyển Việt Nam đang xếp nhì bảng với 3 điểm sau 2 lượt trận. Nếu giành chiến thắng trước Nepal, đoàn quân áo đỏ có thể thu hẹp khoảng cách với Malaysia.
Chân sút hàng đầu
Việt Nam: Văn Vĩ - 2 bàn
Nepal: Manish Dangi - 1 bàn
Phát biểu trước trận
Việt Nam
HLV Kim Sang-sik: "Đây là trận đấu mà ĐT Việt Nam được thi đấu trên sân nhà nên tôi cùng các cầu thủ sẽ không chùn bước. Mục tiêu của toàn đội là tiến lên và giành trọn vẹn 3 điểm. Tôi mong người hâm mộ sẽ đến sân đồng hành cùng cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất có thể".
Nepal
HLV Matt Ross: "ĐT Việt Nam có sức mạnh vượt trội, có tốc độ, kỹ thuật, chắc chắn sẽ chơi tấn công. Chúng tôi sẽ cố gắng đứng vững. ĐT Việt Nam cũng có nhiều cầu thủ trẻ U23, đây cũng là những người đáng chú ý. Họ khát khao thể hiện và sẽ mang đến nguồn năng lượng mới nên các cầu thủ của tôi cần phải chú ý. Nepal là đội "cửa dưới" nên chúng tôi sẽ cố gắng phòng ngự. Đây là thế mạnh, và chúng tôi sẽ cố gắng kiếm 1 điểm".
Phong độ 5 trận gần nhất
Việt Nam
Nepal
