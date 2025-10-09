Diễn biến trận Việt Nam vs Nepal

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Quang Vinh, Hoàng Đức, Thành Long, Tiến Linh, Hai Long, Tuấn Hải





Thông tin trước trận đấu Việt Nam vs Nepal

Cục diện bảng đấu

Đội tuyển Việt Nam đang xếp nhì bảng với 3 điểm sau 2 lượt trận. Nếu giành chiến thắng trước Nepal, đoàn quân áo đỏ có thể thu hẹp khoảng cách với Malaysia.

Chân sút hàng đầu

Việt Nam: Văn Vĩ - 2 bàn

Nepal: Manish Dangi - 1 bàn

Phát biểu trước trận

Việt Nam

HLV Kim Sang-sik: "Đây là trận đấu mà ĐT Việt Nam được thi đấu trên sân nhà nên tôi cùng các cầu thủ sẽ không chùn bước. Mục tiêu của toàn đội là tiến lên và giành trọn vẹn 3 điểm. Tôi mong người hâm mộ sẽ đến sân đồng hành cùng cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất có thể".

Nepal

HLV Matt Ross: "ĐT Việt Nam có sức mạnh vượt trội, có tốc độ, kỹ thuật, chắc chắn sẽ chơi tấn công. Chúng tôi sẽ cố gắng đứng vững. ĐT Việt Nam cũng có nhiều cầu thủ trẻ U23, đây cũng là những người đáng chú ý. Họ khát khao thể hiện và sẽ mang đến nguồn năng lượng mới nên các cầu thủ của tôi cần phải chú ý. Nepal là đội "cửa dưới" nên chúng tôi sẽ cố gắng phòng ngự. Đây là thế mạnh, và chúng tôi sẽ cố gắng kiếm 1 điểm".

Phong độ 5 trận gần nhất

Việt Nam

Nepal

