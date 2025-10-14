Diễn biến Việt Nam vs Nepal





Thông tin trước trận đấu Việt Nam vs Nepal

Cục diện bảng đấu

Đội tuyển Việt Nam đang tạm xếp nhì bảng với 6 điểm sau 3 lượt trận. Nếu thắng Nepal ở trận đấu sớm, tuyển Việt Nam sẽ tạm thời san bằng cách biệt điểm số và tạo sức ép lên Malaysia.

Chân sút hàng đầu

Việt Nam: Nguyễn Văn Vĩ - 3 bàn,

Nepal: Manish Dangi, Sanish Shrestha - 1 bàn

Phát biểu trước trận

HLV Kim Sang-sik: “Tôi nghĩ rằng Nepal sẽ tiếp tục chơi phòng ngự, lùi sâu bên phần sân nhà trong trận lượt về. Chính vì thế, trong những buổi tập đã qua tôi yêu cầu các cầu thủ phải tự tin trong khâu dứt điểm, hàng công di chuyển tốt, phối hợp ăn ý hơn.

Tuyển Việt Nam không được phép để thủng lưới ở trận đấu với Nepal một lần nữa và cần sự tập trung cao nhất. Khả năng Bùi Tiến Dũng không thể ra sân vì chấn thương ở trận lượt đi. Tuy nhiên, tôi cũng đã có những phương án thay thế tốt nhất, đảm bảo chiến thuật của ban huấn luyện đề ra”.

HLV Kim Sang-sik muốn đội tuyển Việt Nam chơi chính xác hơn trong trận lượt về với Nepal

HLV Matt Ross: "Cầu thủ Việt Nam có những pha tạt bóng từ hai biên rất chất lượng. Chúng tôi đã phân tích kỹ lối chơi và hướng tấn công của họ. Hy vọng điều đó sẽ giúp đội chơi tốt hơn trong trận tới. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành điểm, như một món quà dành cho người hâm mộ quê nhà.”

Phong độ 5 trận gần nhất

Việt Nam

Nepal

