Diễn biến Việt Nam vs Lebanon





Thông tin trước trận Việt Nam vs Lebanon

Cục diện bảng đấu

Sau 2 lượt trận, đội tuyển futsal Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu bảng E vòng loại Futsal châu Á 2026 với 6 điểm và hiệu số +13. Ở lượt đấu cuối, đoàn quân áo đỏ so tài với Lebanon. Chỉ cần 1 điểm, tuyển Việt Nam sẽ giữ vững ngôi đầu bảng và giành vé vào thẳng VCK Futsal châu Á 2026.

Chân sút hàng đầu

Việt Nam: Nguyễn Thịnh Phát - 4 bàn, Từ Minh Quang - 3 bàn

Lebanon: Rhyem - 2 bàn

Danh sách đăng ký tuyển Việt Nam

Video bàn thắng trận Việt Nam 7-2 Trung Quốc

Việt Nam 7-2 Trung Quốc (vòng loại Futsal châu Á 2026)



