ĐT Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Kyrgyzstan để cạnh tranh chức vô địch giải giao hữu trên sân nhà, trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik dự kiến trao cơ hội cho các gương mặt mới.

VIỆT NAM VS KYRGIZSTAN

Diễn biến

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- Kết quả hai lượt trận đầu tiên: Casper Cup 2026 có ba đội tham dự, thi đấu vòng tròn một lượt. Ở trận mở màn ngày 11/11, ĐT Việt Nam đánh bại Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc. Đến ngày 14/11, Kyrgyzstan cũng vượt qua đối thủ này với chiến thắng 3-0.

- Điểm số và hiệu số: Trước lượt trận cuối, cả Việt Nam và Kyrgyzstan đều có 3 điểm. Tuy nhiên, đại diện Trung Á tạm dẫn đầu nhờ hiệu số +3 (ghi 3 bàn, không thủng lưới), trong khi Việt Nam đứng thứ hai với hiệu số +2 (ghi 2 bàn, không thủng lưới). Đài Bắc Trung Hoa xếp cuối, chưa có điểm nào sau hai thất bại, hiệu số -5 (0 bàn thắng, 5 bàn thua).

- Cơ hội vô địch của Việt Nam: Thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải thắng Kyrgyzstan nếu muốn đăng quang trên sân nhà. Một kết quả hòa cũng không đủ bởi đối thủ sẽ duy trì lợi thế về hiệu số bàn thắng bại. Đây là thử thách không nhỏ, nhất là khi Việt Nam thiếu một số trụ cột như Patrik Lê Giang, Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Thái Quốc Cường.

- Lịch sử đối đầu: Việt Nam từng chạm trán Kyrgyzstan một lần trong trận giao hữu ngày 9/1/2024 tại Qatar. Khi ấy, đội bóng dưới thời HLV Philippe Troussier nhận thất bại 1-2. Vì vậy, cuộc tái đấu lần này cũng là cơ hội để ĐT Việt Nam đòi lại món nợ cũ.

- Đáng chú ý: HLV Kim Sang-sik xác nhận thủ môn Trần Trung Kiên bắt chính, đồng thời dự kiến trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới. Đây là dịp để nhà cầm quân người Hàn Quốc kiểm nghiệm chiều sâu đội hình và tìm kiếm những nhân tố mới cho ĐT Việt Nam.