Diễn biến Việt Nam vs Indonesia: Tuyển Việt Nam "hóa giải" dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia?

Diễn biến Việt Nam vs Indonesia
Đội hình xuất phát
Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Thu Thương, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân, Vạn Sự, Bích Thùy, Nguyễn Thị Vạn, Hải Yến
Indonesia: Masykuroh, Aulia, Rumbewas, Riski, Binsbarek, Nurrohmah, Silfianus, Viandrisa, Octavian, Awi, Warps
Thông tin trước trận Việt Nam vs Indonesia
Cục diện bảng đấu
Tuyển Việt Nam đang tạm xếp nhì bảng A với 3 điểm và hiệu số +6. Trong trận đấu sớm, tuyển Thái Lan đã thắng Campuchia với tỉ số 7-0. Như vậy, nếu thắng Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết sớm 1 vòng đấu.
Chân sút hàng đầu
Việt Nam: Dương Thị Vân, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Vạn, Nguyễn Thị Trúc Hương, Phạm Hải Yến, Thái Thị Thảo - cùng 1 bàn
Thành tích đối đầu
Tuyển Việt Nam toàn thắng cả 12 trận khi đối đầu Indonesia, ghi tới 72 bàn thắng và mới nhận 1 bàn thua.
Phong độ 4 trận gần nhất
Việt Nam
Việt Nam 6-0 Campuchia
Việt Nam 4-0 Guam
Việt Nam 6-0 UAE
Việt Nam 7-0 Maldives
Indonesia
Indonesia 0-7 Thái Lan
Indonesia 1-2 Đài Bắc Trung Hoa
Indonesia 0-2 Pakistan
Indonesia 1-0 Kyrgyzstan