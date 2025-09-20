Diễn biến Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc)

Việt Nam 5-0 Hong Kong (Trung Quốc) Bàn thắng: Châu Đoàn Phát 6', Thịnh Phát 6', Nhan Gia Hưng 10', Đa Hải 18', Đức Hòa 19'

Hiệp một kết thúc. Tuyển Việt Nam tạm dẫn trước 5-0.

Phút 19: 5-0!! Pha phối hợp đá phạt mẫu mực của tuyển Việt Nam. Đức Hòa nhận bóng ở sát đường biên ngang cánh trái và khéo léo đánh bại thủ môn đội bạn.

Đức Hòa nâng tỉ số lên 5-0

Phút 18: VÀO!! Tỉ số là 4-0. Đa Hải dứt điểm mang về bàn thứ tư cho Việt Nam.

Phút 14: Tuyển Hong Kong nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số nhưng không hiệu quả. Thủ môn Văn Tú vẫn đang chơi chắc chắn.

Phút 10: 3-0 cho Việt Nam! Thủ môn đội bạn mắc sai lầm và để Nhan Gia Hưng ghi bàn từ góc hẹp.

Nhan Gia Hưng nâng tỉ số lên 3-0

Phút 6: 2-0 cho Việt Nam! Một sai lầm của thủ môn Hong Kong và Thịnh Phát lập tức chớp thời cơ ghi bàn.

Thịnh Phát nâng tỉ số lên 2-0

Phút 6: VÀO!! 1-0 cho Việt Nam. Cú sút hiểm hóc của Châu Đoàn Phát mang về bàn mở tỉ số.

Châu Đoàn Phát mở tỉ số (Việt Nam vs Hong Kong)

Phút 6: Ngay cả thủ môn Phạm Văn Tú cũng dâng cao. Tuyển Việt Nam đang cố găng đa dạng hóa những tình huống lên bóng.

Phút 4: Tuyển Việt Nam vẫn đang ép sân mạnh mẽ nhưng chưa thể dứt điểm thực sự nguy hiểm về phía khung thành đội bạn.

Phút 2: Cú sút nguy hiểm của cầu thủ Việt Nam nhưng thủ môn đội bạn đã cứu thua thành công.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng bước vào trận đấu.

Thông tin trước trận đấu

Thông tin bảng đấu

Vòng loại Futsal châu Á 2026 có 31 đội tham dự, chia làm 8 bảng đấu. 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì bảng xuất sắc nhất giành quyền lọt vòng VCK. Đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng E vòng loại cùng với 3 đối thủ Trung Quốc, Lebanon và Hong Kong (Trung Quốc).

Đội tuyển futsal Việt Nam đặt mục tiêu giành ngôi đầu bảng vòng loại Futsal châu Á 2026

Thành tích quá khứ

Việt Nam: 7 lần tham dự giải Futsal châu Á, 1 lần vào bán kết và 4 lần vào tới tứ kết

Hong Kong (Trung Quốc): 5 lần tham dự giải Futsal châu Á, chưa từng vượt qua vòng bảng

Danh sách đội tuyển futsal Việt Nam