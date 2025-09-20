  Về trang chủ

Diễn biến Việt Nam 5-0 Hong Kong: Tuyển Việt Nam tấn công mãn nhãn

Chewy |

Diễn biến trận đấu Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra lúc 14h30 ngày 20/9 thuộc khuôn khổ vòng loại giải Futsal châu Á 2026.

Diễn biến Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc)

Việt Nam 5-0 Hong Kong (Trung Quốc)

Bàn thắng: Châu Đoàn Phát 6', Thịnh Phát 6', Nhan Gia Hưng 10', Đa Hải 18', Đức Hòa 19'

Hiệp một kết thúc. Tuyển Việt Nam tạm dẫn trước 5-0.

Phút 19: 5-0!! Pha phối hợp đá phạt mẫu mực của tuyển Việt Nam. Đức Hòa nhận bóng ở sát đường biên ngang cánh trái và khéo léo đánh bại thủ môn đội bạn.

Đức Hòa nâng tỉ số lên 5-0

Phút 18: VÀO!! Tỉ số là 4-0. Đa Hải dứt điểm mang về bàn thứ tư cho Việt Nam.

Phút 14: Tuyển Hong Kong nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số nhưng không hiệu quả. Thủ môn Văn Tú vẫn đang chơi chắc chắn.

Phút 10: 3-0 cho Việt Nam! Thủ môn đội bạn mắc sai lầm và để Nhan Gia Hưng ghi bàn từ góc hẹp.

Nhan Gia Hưng nâng tỉ số lên 3-0

Phút 6: 2-0 cho Việt Nam! Một sai lầm của thủ môn Hong Kong và Thịnh Phát lập tức chớp thời cơ ghi bàn.

Thịnh Phát nâng tỉ số lên 2-0

Phút 6: VÀO!! 1-0 cho Việt Nam. Cú sút hiểm hóc của Châu Đoàn Phát mang về bàn mở tỉ số.

Châu Đoàn Phát mở tỉ số (Việt Nam vs Hong Kong)

Phút 6: Ngay cả thủ môn Phạm Văn Tú cũng dâng cao. Tuyển Việt Nam đang cố găng đa dạng hóa những tình huống lên bóng.

Diễn biến Việt Nam vs Hong Kong: Tuyển Việt Nam chơi tấn công dồn dập - Ảnh 1.

Phút 4: Tuyển Việt Nam vẫn đang ép sân mạnh mẽ nhưng chưa thể dứt điểm thực sự nguy hiểm về phía khung thành đội bạn.

Phút 2: Cú sút nguy hiểm của cầu thủ Việt Nam nhưng thủ môn đội bạn đã cứu thua thành công.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng bước vào trận đấu.

Diễn biến Việt Nam vs Hong Kong: Tuyển Việt Nam chơi tấn công dồn dập - Ảnh 2.

Thông tin trước trận đấu

Thông tin bảng đấu

Vòng loại Futsal châu Á 2026 có 31 đội tham dự, chia làm 8 bảng đấu. 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì bảng xuất sắc nhất giành quyền lọt vòng VCK. Đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng E vòng loại cùng với 3 đối thủ Trung Quốc, Lebanon và Hong Kong (Trung Quốc).

Diễn biến Việt Nam vs Hong Kong: Tuyển Việt Nam chơi tấn công dồn dập - Ảnh 3.

Đội tuyển futsal Việt Nam đặt mục tiêu giành ngôi đầu bảng vòng loại Futsal châu Á 2026

Thành tích quá khứ

Việt Nam: 7 lần tham dự giải Futsal châu Á, 1 lần vào bán kết và 4 lần vào tới tứ kết

Hong Kong (Trung Quốc): 5 lần tham dự giải Futsal châu Á, chưa từng vượt qua vòng bảng

Danh sách đội tuyển futsal Việt Nam

Diễn biến Việt Nam vs Hong Kong: Tuyển Việt Nam chơi tấn công dồn dập - Ảnh 4.

 

Tags

đội tuyển Việt Nam

Hong Kong

Futsal Việt Nam

Futsal châu Á

Futsal

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại