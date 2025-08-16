Diễn biến Việt Nam vs Australia
Trong trận bán kết 1, tuyển Myanmar đã vượt qua Thái Lan với tỉ số 2-1 để giành quyền vào chung kết.
Thông tin trước trận Australia vs Việt Nam
Thành tích vòng bảng
Việt Nam: Nhất bảng A
Việt Nam 6-0 Campuchia
Việt Nam 7-0 Indonesia
Việt Nam 1-0 Thái Lan
Australia: Nhì bảng B
Australia 1-2 Myanmar
Australia 1-0 Philippines
Australia 9-0 Timor Leste
Chân sút hàng đầu
Việt Nam: Phạm Hải Yến - 3 bàn
Australia: Holly Furphy, Alana Jančevski - 3 bàn
