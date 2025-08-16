  Về trang chủ

Diễn biến Việt Nam vs Australia: Bán kết AFF Cup

Diễn biến trận đấu Việt Nam vs Australia diễn ra lúc 20h00 ngày 16/8 thuộc vòng bán kết giải AFF Cup nữ 2025.

Diễn biến Việt Nam vs Australia


Trong trận bán kết 1, tuyển Myanmar đã vượt qua Thái Lan với tỉ số 2-1 để giành quyền vào chung kết.

Diễn biến Việt Nam vs Australia: Bán kết AFF Cup - Ảnh 1.


Thông tin trước trận Australia vs Việt Nam

Thành tích vòng bảng

Việt Nam: Nhất bảng A

Việt Nam 6-0 Campuchia

Việt Nam 7-0 Indonesia

Việt Nam 1-0 Thái Lan

Diễn biến Việt Nam vs Australia: Bán kết AFF Cup - Ảnh 2.

Tuyển nữ Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng

Australia: Nhì bảng B

Australia 1-2 Myanmar

Australia 1-0 Philippines

Australia 9-0 Timor Leste

Chân sút hàng đầu

Việt Nam: Phạm Hải Yến - 3 bàn

Australia: Holly Furphy, Alana Jančevski - 3 bàn

