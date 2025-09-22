[DIỄN BIẾN] Việt Nam 3-0 Trung Quốc: Vùi dập hoàn toàn đối thủ!

VIỆT NAM 3-0 TRUNG QUỐC (18H30)

9': Futsal Việt Nam giảm nhẹ nhịp độ trận đấu, khi chúng ta đã có tới 3 bàn dẫn trước, một khoảng cách khá an toàn khi thực lực đôi bên cũng có nhiều chênh lệch.

8': Dẫn sớm 3 bàn thắng, futsal Việt Nam cũng đang kiểm soát hoàn toàn thế trận, không cho Trung Quốc nhiều cơ hội để tấn công tìm bàn rút ngắn tỷ số.

3': VÀO!!! Futsal Việt Nam đã dẫn trước futsal Trung Quốc tới 3 bàn rất nhanh. Số 11 Vũ Ngọc Ánh tung cú sút cực mạnh khiến thủ môn đội bạn gần như bất lực. Vũ Ngọc Ánh có cú đúp từ rất sớm.

3': VÀO!!! Futsal Việt Nam đã có bàn thắng thứ hai rất chóng vánh. Khoảng cách giữa 2 đội là rất lớn. Các cầu thủ áo trắng dễ dàng phối hợp, đưa bóng tới trước khung thành đội chủ nhà và dứt điểm cận thành. Người ghi bàn là Vũ Ngọc Ánh.

1': VÀO!!! Futsal Việt Nam mở tỷ số từ rất sớm tuy nhiên sau đó một cầu thủ của chúng ta (Châu Đoàn Phát - người ghi bàn) bị chấn thương nên toàn đội đã không ăn mừng. Châu Đoàn Phát đã ghi bàn nhờ một pha dứt điểm cận thành.

1': Trận đấu bắt đầu. Futsal Việt Nam mặc áo trắng và giao bóng trước.

Bảng E vòng loại futsal châu Á 2026 bao gồm Việt Nam, Trung Quốc (chủ nhà), Lebanon và Hong Kong (Trung Quốc). Ở loạt trận đầu tiên, tuyển futsal Việt Nam đã thắng Hong Kong tới 9-1. Trong khi đó, Lebanon thắng chủ nhà Trung Quốc 2-1.

Lúc 14h30 hôm nay, 22/9, Hong Kong sẽ đấu với Lebanon còn lúc 18h30, Trung Quốc đấu tuyển Việt Nam. Nếu không có gì đặc biệt, khả năng tuyển futsal Việt Nam chiến thắng Trung Quốc để có thêm 3 điểm là rất cao.

Trên BXH FIFA, tuyển futsal Việt Nam hiện đứng thứ 26, trong khi tuyển Trung Quốc đứng thứ 85. Tuyển Lebanon đứng thứ 54, còn Hong Kong đứng thứ 123.

Đội đứng đầu mỗi bảng sẽ có vé trực tiếp dự VCK châu Á 2026. Trong khi đó, 7/8 đội thứ nhì có thành tích xuất sắc nhất sẽ có vé vớt. Đội chủ nhà của VCK là Indonesia.