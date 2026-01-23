DIỄN BIẾN U23 Việt Nam vs Hàn Quốc: Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gây bất ngờ lớn?





Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Đức Anh, Nhật Minh, Văn Hà, Viktor Lê, Văn Khang, Thái Sơn, Xuân Bắc, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Lê Phát

U23 Hàn Quốc: Hong Seong Min, Kang Min Jun, Bae Hyun Seo, Lee Hyun Yong, Lee Geon Hee, Kang Seong Jin, Kim Dong Jin, Kim Yong Hak, Shin Min Ha, Baek Ga On, Jang Seok Hwan

Thông tin bên lề

- Đây sẽ là lần thứ ba U23 Việt Nam và Hàn Quốc gặp nhau tại giải U23 châu Á AFC, trong đó Hàn Quốc bất bại trong các lần gặp trước đó - chiến thắng 2-1 năm 2018 và trận hòa 1-1 năm 2022.

- Nếu Việt Nam giành chiến thắng ở trận tranh hạng Ba tối nay, đó sẽ là thành tích tốt nhất của toàn đội tại giải đấu này kể từ khi giành Á quân năm 2018.

- Đây sẽ là lần thứ ba Hàn Quốc thi đấu trận tranh hạng ba; họ đã thua Jordan 3-2 trên chấm phạt đền năm 2013 và thua Qatar 1-0 năm 2018.

- U23 Việt Nam đã để thủng lưới 6 bàn trong giải đấu đang diễn ra, chỉ có hai lần trước đó họ để thủng lưới nhiều hơn trong một kỳ giải (9 bàn năm 2018; 8 bàn năm 2016).

- Nếu giữ sạch lưới ở trận này, toàn đội sẽ có lần thứ ba không thủng lưới trong chiến dịch, trước đó U23 Việt Nam chưa từng giữ sạch lưới quá 2 trận trong bất kỳ lần tham dự nào.

- Hàn Quốc đã có sáu cầu thủ ghi bàn khác nhau trong giải đấu đang diễn ra, đứng thứ hai sau Nhật Bản (7).

Phong độ:

Phát biểu trước trận

Ở vòng bán kết, U23 Việt Nam để thua đáng tiếc U23 Trung Quốc với tỷ số 0-3, trong khi U23 Hàn Quốc cũng gục ngã sát nút 0-1 trước U23 Nhật Bản. Dù giấc mơ vô địch đã khép lại, cả hai vẫn còn động lực lớn để hướng tới chiến thắng ở trận đấu cuối cùng.

HLV Kim Sang Sik khẳng định U23 Việt Nam sẽ ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất: “Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu và cống hiến tất cả trước U23 Hàn Quốc. Từ đầu giải đến nay, U23 Việt Nam luôn phải đối mặt với những đối thủ vượt trội về thể hình, nhưng các cầu thủ đã thể hiện tinh thần và quyết tâm rất lớn”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Lee Min Sung thừa nhận U23 Hàn Quốc vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện, đặc biệt là khả năng ghi bàn. “Khâu ghi bàn là điểm chúng tôi cần điều chỉnh nhiều nhất. Muốn giành chiến thắng, toàn đội cần tìm được sự cân bằng tốt hơn trong lối chơi, tạo ra nhiều cơ hội và kiểm soát trận đấu hiệu quả hơn”.



