U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan: Việt Nam lại gây sốc châu Á, mở toang cửa vào Tứ kết

U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan

95': HẾT GIỜ! U23 Việt Nam thăng hoa và kiên cường, chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan. Như vậy chúng ta đã có 2 trận thắng, có 6 điểm sau 2 trận.

Vào lúc 23h30, U23 Saudi Arabia sẽ đấu U23 Jordan. Nếu chủ nhà Saudi Arabia không thua, chúng ta sẽ có vé sớm vào Tứ kết.

92': Trận đấu được bù giờ 5 phút.

91': Sau khi cầu thủ Kyrgyzstan đánh đầu chệch khung thành chúng ta. U23 Việt Nam đáp trả bằng pha đi bóng xuống sát biên ngang của Đình Bắc. Tiếc là pha chuyền vào của Đình Bắc lại hơi nhẹ, dễ dàng bị thủ môn đối phương cản phá.

88': Trước khi Văn Thuận ghi bàn, U23 Việt Nam đã có pha đá phạt góc đầy sáng tạo, làm khó sự phán đoán của hàng thủ đối phương, tạo cơ hội cho Văn Thuận. Cú đá phạt góc ở bên trái, đá tít sang cho cầu thủ ở cánh phải, dạt biên rồi tạt vào cho Văn Thuận.

87': VÀO!!! Văn Thuận đánh đầu cực kỳ hiểm hóc, đưa bóng lái đi thấp ra góc xa sau khi đập chân một cầu thủ áo trắng. 2-1 cho U23 Việt Nam.

85': Hàng loạt pha lên bóng, tranh cướp lăn xả của U23 Việt Nam, mang về một quả phạt góc.

83': Đình Bắc đi bóng tốt ở biên phải, buộc đối phương phải kéo áo chịu thẻ vàng. Thậm chí đối phương còn giật tung cả băng đội trưởng của Đình Bắc.

79': Văn Thuận dẫn bóng phản công nhanh và ngã trong vùng cấm địa đối phương. Trọng tài check VAR và không thổi 11m. Rất đáng tiếc khi Văn Thuận không kịp dứt điểm đã bị đối phương đuổi theo và kịp truy cản.

77': KHÔNG VÀO! Minh Phúc sút xa khá căng, tiếc là bóng đi trúng vị trí thủ môn đối phương.

75': Tình huống tấn công không chiến của chúng ta nhưng không thể thành bàn thắng. U23 Việt Nam với nhiều sự thay đổi trên hàng công đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng.

70': Sau khi vào sân, Đình Bắc có khá nhiều pha dẫn bóng đột phá nhưng chưa thật sự thành công.

64': Quốc Cường, Văn Thuận, Đình Bắc vào sân!

60': Cả hai đội đều muốn giành chiến thắng cuối cùng, nên vẫn đang liên tục tổ chức tấn công mỗi khi có bóng.

55': KHÔNG VÀO! Thái Sơn dứt điểm ngoài vùng cấm sau pha nhả trở lại của Lê Phát. Bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Chúng ta tấn công nhanh rất nguy hiểm.

48': KHÔNG ĐƯỢC! U23 Việt Nam vừa bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để nâng tỷ số lên 2-1. Chúng ta phối hợp đưa Lê Phát nhận bóng trong vùng cấm địa. Lê Phát lắc người vượt qua hậu vệ áo trắng nhưng tiếc là khi dứt điểm lại quá hiền, đá bóng thẳng về người thủ môn đối thủ.

46': Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

45': Hiệp một trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 rất đáng tiếc cho U23 Việt Nam.

44': VÀO!!! Số 20 của đối phương đi bóng rồi sút xa cực hay, tung nóc lưới chúng ta, gỡ hòa 1-1. Chúng ta mắc sai lầm khi Hiểu Minh phát bóng lên thẳng vào chân đối phương, dẫn tới cơ hội cho số 20 Murzakhmatov thoải mái căn chỉnh và dứt điểm.

41': KHÔNG VÀO!!! Quốc Việt không kịp dứt điểm cận thành vào lưới trống. Hai cầu thủ áo đỏ băng vào nhưng không thể dứt điểm khi chúng ta có pha căng ngang khung thành đối phương cực hay.

40': KHÔNG VÀO!!! Số 8 của đối phương tung cú sút bất ngờ nhưng từ rất xa. Bóng vọt xà đi ra ngoài. Có vẻ đội bạn đang khá bế tắc khi tấn công.

39': KHÔNG VÀO! Cầu thủ số 5 của đối phương băng lên, dứt điểm lập bập từ ngoài vùng cấm địa đi ra góc xa. May là bóng không đi quá mạnh nên Trung Kiên có thể bay người bắt bóng.

37': KHÔNG VÀO!!! Pha dứt điểm của Xuân Bắc từ tuyến hai lao lên, sau hàng loạt pha phối hợp của chúng ta khiến hàng thủ đối phương rối loạn. Rất tiếc là không có thêm bàn nữa cho U23 Việt Nam.

Nhưng trước đó, Kyrgyzstan cũng nhiều lần tấn công tạo nguy hiểm về khung thành chúng ta. Chúng ta cần hết sức thận trọng!

31': KHÔNG VÀO! Tình huống nửa chuyền nửa sút trong góc hẹp của số 23 bên kía Kyrgyzstan. Bóng đi cao hơn xà ngang của chúng ta chỉ đôi chút, rất nguy hiểm.

28': Cầu thủ số 4 của đối phương đang truy cản quyết liệt Khuất Văn Khang. Dù vậy, Văn Khang cũng không nao núng và sẵn sàng tranh chấp.

23': KHÔNG VÀO!!! Tình huống phối hợp như chỗ không người của U23 Việt Nam, tiếc là cú dứt điểm cuối cùng không qua được các hậu vệ áo trắng. Chúng ta đang tự tin chơi bóng sau bàn thắng, còn đối phương hoảng hốt thấy rõ.

19': VÀO!!! Penalty ở phút 17 và chúng ta đã vượt lên dẫn trước! Cầu thủ áo trắng phạm lỗi từ phía sau với Lê Phát trong vùng cấm địa và chúng ta được hưởng 11m. Người thực hiện là Khuất Văn Khang. Anh dễ dàng đáng lạc hướng đối phương, sút vào góc phải.

Trước đó, Văn Khang cũng phối hợp đá phạt góc tốt, tạo ra hỗn loạn trước khung thành đối phương, từ đó dẫn tới quả 11m.

15': KHÔNG VÀO! Cú sút bất ngờ của cầu thủ Kyrgyzstan từ ngoài vùng cấm địa, đưa bóng đi chìm ra góc xa nhưng may là đi chệch khung thành. Kyrgyzstan cố gắng tấn công phủ đầu nhưng chưa thành công khi chúng ta chơi rất thận trọng, phòng ngự số đông chặt chẽ.

11': KHÔNG VÀO! Tình huống phối hợp tấn công của đối phương, kết thúc bằng pha dứt điểm trong góc hẹp. May cho chúng ta khi pha dứt điểm không nguy hiểm.

8': Các cầu thủ Kyrgyzstan liên tục có những pha đột phá cá nhân tốc độ, lắt léo vào thẳng vùng cấm địa chúng ta. Rất nguy hiểm vì chúng ta có thể dính phạt hoặc 11m bất cứ lúc nào. U23 Việt Nam cũng có vài cơ hội phản công nhưng chưa tạo được nguy hiểm.

5': Các cầu thủ áo trắng có thể hình, thể lực, sức mạnh, tốc độ rất tốt và cũng rất khéo léo. Họ đang có nhiều pha đột phá nhanh và kĩ thuật khiến hàng thủ áo đỏ gặp khó khăn.

3': KHÔNG VÀO! Một cầu thủ áo trắng dứt điểm trong vùng cấm địa chúng ta nhưng không qua được chân cầu thủ Việt Nam. Đối phương đang chơi áp sát, tổ chức tấn công chúng ta mạnh mẽ ngay từ đầu.

1': Trận đấu bắt đầu!

Đội hình ra sân

* Ở loạt trận đầu tiên, trong khi U23 Việt Nam có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan đã thua 0-1 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia.

* Dù thua trận trước chủ nhà, U23 Kyrgyzstan cho thấy họ là tập thể cực kỳ khó chịu. Mất người ở phút 34, mãi tới phút 88, Kyrgyzstan mới chịu bàn thua duy nhất trước đội chủ nhà.

* Nhận định về trận đấu này, BLV Quang Huy nói: “U23 Việt Nam cần phải thật sự tỉnh táo, tránh lâm vào cuộc đua sức mạnh, sức bền với Kyrgyzstan. Chúng ta cần thử thách sự kiên nhẫn của họ, và khi họ cố gắng mà không được sẽ là lúc chúng ta bật ra, tung chiêu kết liễu đối thủ. Tôi nghĩ trận này sẽ ít bàn thắng thôi, U23 Việt Nam sẽ thắng 1-0”.

* Cũng trong đêm nay, lúc 23h30 U23 Saudi Arabia sẽ đấu U23 Jordan. Nếu U23 Việt Nam và chủ nhà cùng thắng, 2 đội sẽ có vé sớm vào Tứ kết.

* Lúc 23h30 ngày 12/1, U23 Việt Nam sẽ đấu chủ nhà U23 Saudi Arabia.