DIỄN BIẾN U23 Nhật Bản 1-0 Hàn Quốc: Hàn Quốc vùng lên mạnh mẽ

DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

73': Hàn Quốc lại dứt điểm

Có lẽ do tâm lý sốt ruột, Bae Hyun-Seo bên phía Hàn Quốc phải dứt điểm ở góc quá hẹp, nên bóng đã đi ra ngoài.

U23 Hàn Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm bàn gỡ.

66': Nhật Bản thay liền tới 5 cầu thủ

HLV Nhật Bản gây bất ngờ khi thay một lúc 5 cầu thủ mới vào sân.

62': Hàn Quốc suýt có siêu phẩm

Số 7 Kang Seong-Jin có pha móc bóng điệu nghệ sau một pha tấn công của Hàn Quốc. Tuy nhiên, thủ môn Nhật Bản lại xuất sắc cứu thua.

58': Hàn Quốc dứt điểm

Jang Seok-hwan có bóng từ khoảng cách hơn 25m, anh tung ra cú sút xa rất đẹp đưa bóng đập xà ngang bay ra ngoài.

50': Nhật Bản lấn lướt

Các cầu thủ Nhật Bản tiếp tục áp đảo đầu hiệp 2, bóng liên tục được đưa vào vòng cấm U23 Hàn Quốc.

46': Hiệp 2 bắt đầu

45+2': Hết hiệp 1

U23 Nhật Bản tạm dẫn 1-0. Kết quả này phản ánh đúng cục diện hiệp đấu.

45': Hiệp 1 có 2 phút bù giờ

44': Nhật Bản lại có cơ hội

Vẫn từ quả phạt góc, U23 Nhật Bản tiếp tục đe doạ cầu môn Hàn Quốc. Tuy nhiên lần này Koizumi đã không thể dứt điểm thành công để nới rộng cách biệt.

36': VÀO!!!! 1-0 CHO NHẬT BẢN

Từ quả phạt góc, một cầu thủ Nhật Bản đánh đầu hiểm hóc, thủ môn Hàn Quốc đẩy được nhưng ngay sau đó Koizumi ập vào đệm bóng vào lưới trống.

U23 Nhật Bản mở tỉ số 1-0 (U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản, bán kết U23 châu Á 2026)

26': Nguy hiểm

Hàn Quốc đá phạt trực tiếp, bóng treo vào vòng cấm, Kim Yong-Hak đánh đầu khá hiểm nhưng thủ môn Nhật Bản đã xuất sắc cứu thua. Đây là pha dứt điểm nguy hiểm nhất kể từ đầu trận.

Kim Yong-Hak đánh đầu nguy hiểm (U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản, bán kết U23 châu Á 2026)

23': Thế trận giằng co

Nhật Bản nhỉnh hơn một chút về tỷ lệ kiểm soát bóng (53%). Tuy nhiên, họ vẫn chưa tạo được nhiều cơ hội dứt điểm về phía Hàn Quốc.

15': U23 Hàn Quốc đáp trả

Đội bóng áo đỏ tổ chức tấn công biên khá hay bên cánh trái, tiền vệ Hàn Quốc Kim Yong-Hak tạt bóng vào trong khu vực cấm địa nhưng không có đồng đội nào băng vào dứt điểm. Đây là pha bóng đáng chú ý đầu tiên của Hàn Quốc trong trận đấu.

11': Hàn Quốc suýt thủng lưới

Nhật Bản dần giành thế trận lấn lướt. "Samurai xanh" thực hiện một đường chọc khe vượt tuyến cực hay, và Michiwaki đã băng xuống đối mặt thủ môn Hàn Quốc nhưng đáng tiếc là cú sút của anh lại chệch khung thành.

U23 Nhật Bản bỏ lỡ cơ hội (U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản, bán kết U23 châu Á 2026)

9': Nhật Bản dứt điểm

Cú sút xa của Koizumi từ ngoài vòng cấm đưa bóng vọt xà.

6': Hai đội nhập cuộc thận trọng

Với tính chất của một trận bán kết, hai đội đều đang chơi thăm dò, chưa có bên nào bung sức để tấn công.

1': Trận đấu bắt đầu

U23 Nhật Bản giao bóng trước

Đội hình xuất phát:

U23 Hàn Quốc (4-4-2): Hong Seong-Min; Lee Geon-Hee, Lee Hyun-Yong, Kang Min-Jun, Bae Hyun-Seo; Kang Seong-Jin, Shin Min-Ha, Kim Dong-Jin, Kim Yong-Hak; Baek Ga-On, Jang Seok-Hwan.

U23 Nhật Bản (4-2-3-1): R. Araki; Koizumi, Nagano, Ichihara, Umeki; Shimamoto, Ogura; Kume, Sato, Ishibashi; Michiwaki.

Thành tích đối đầu

Thống kê và nhận định sơ lược:

-Đây là lần gặp nhau thứ tư giữa U23 Nhật Bản và Hàn Quốc trong lịch sử AFC U23 Asian Cup; Nhật Bản đã thắng hai trận đầu tiên, đều là các trận đấu loại trực tiếp (chung kết năm 2016 và tứ kết năm 2022) trong khi Hàn Quốc thắng trận gần nhất, một trận đấu vòng bảng năm 2024.

-U23 Nhật Bản đang có hàng công mạnh nhất tại U23 châu Á với 10 bàn ở vòng bảng, tuy nhiên họ chỉ ghi được 1 bàn trong trận tứ kết và đã cần đến loạt luân lưu để đánh bại U23 Jordan.

-U23 Hàn Quốc khởi đầu chậm chạp với chỉ 4 điểm sau vòng bảng và lối chơi thiếu thuyết phục. Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 trước ứng viên vô địch U23 Australia đưa U23 Hàn Quốc vào bán kết.

-U23 Nhật Bản đang có lần đầu tiên sở hữu 2 chân sút ghi ít nhất 3 bàn ở một kỳ U23 châu Á, Shusuke Furuya và Ryunosuke Sato đã cùng có 3 pha lập công và đều có cửa đoạt giải Vua phá lưới.

-Trong khi đó, U23 Hàn Quốc ghi được 6 bàn đều bởi 6 cầu thủ khác nhau.

Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra rất kịch tính và hấp dẫn.

Về cơ bản, cặp đấu giữa U23 Hàn Quốc gặp Nhật Bản đang được đánh giá khá cân bằng. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra đầy kịch tính và khó đoán định kết quả.

Cách đây ít ngày, truyền thông Hàn Quốc đã đề cập tới kịch bản đội nhà chạm trán U23 Việt Nam ở chung kết. Nếu kịch bản này trở thành sự thật, đó sẽ là một trận “chung kết trong mơ” với thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng như đông đảo người hâm mộ.



