[DIỄN BIẾN] U22 Thái Lan 1-0 U22 Malaysia: Trọng tài quá nặng tay, Malaysia đã thua còn mất người sớm

BOX TV U22 Thái Lan 1-0 U22 Malaysia

DIỄN BIẾN

46': Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

45+4': Hiệp một trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 cho Thái Lan. Malaysia còn phải thi đấu thiếu 1 người từ phút thứ 16.

45+2': Những phút cuối hiệp một, Malaysia đang dồn dập tấn công, khiến khung thành Thái Lan lâm vào nguy hiểm.

44': KHÔNG VÀO! Tình huống phản công của Malaysia sau khi Thái Lan để mất bóng, đáng tiếc chưa thể chuyển hóa thành cú dứt điểm. Malaysia đang chơi rất quyết tâm.

42': Trọng tài chỉ rút thẻ vàng cho thủ môn Malaysia. Có thể đây là động thái của Trọng tài sau khi đã nặng tay với Malaysia ở thẻ đỏ đầu tiên.

40': Thủ môn Malaysia lao ra chuồi người cản số 18 của Thái Lan khi đối mặt. Tình huống va chạm ngoài vùng cấm nhưng có thể thủ môn Malaysia sẽ bị thẻ đỏ. Thủ môn Malaysia đang nằm sân nên trọng tài chưa rút thẻ.

33': KHÔNG VÀO!!! Cầu thủ Malaysia vượt qua cầu thủ Thái Lan ở biên trái rồi hướng về khung thành, dứt điểm trong góc hẹp. Tiếc là không thắng được thủ môn Thái Lan. Thiếu người nhưng Malaysia đang chơi rất nỗ lực.

25': Dù chơi hơn người nhưng những phút vừa qua, Thái Lan lại không thật sự đẩy cao tốc độ và dồn ép đối thủ. Hai bên đang chơi bóng ở nhịp độ vừa phải, Malaysia rất khó tạo cơ hội tấn công nguy hiểm.

16': Yusuf nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Tổn thất cực lớn cho Malaysia. Tuy nhiên quyết định này quá nặng từ trọng tài khi Yusuf chỉ kéo áo nhẹ đã bị thẻ vàng thứ hai.

16': Cơ hội trôi qua với Malaysia. Từ đường tạt ở cánh trái, bóng đi về phía khung thành Thái Lan khiến thủ môn phải vất vả đẩy ra.

8': VÀO!!! Thái Lan mở tỷ số từ rất sớm!

Số 9 Yotsakorn Burapha sút phạt trực tiếp làm tung lưới U22 Malaysia. 1-0 cho U22 Thái Lan.

Hiệp một trận đấu bắt đầu

ĐỘI HÌNH RA SÂN

U22 Thái Lan: Chomphat Boonlert, Phon Ek Maneekorn, Phattharaphon Saksakit, Attapol Saengthong, Chaiphon Adton, Sittha Bunla, Yotkorn, Thanakrit Chotmuangpak, Chanaphat Buaphan, Seksan Ratree, Yotsakorn Burapha.

U22 Malaysia: Zulhilmi, Aduibullah, Moses Raj, Alif Ahmad, Danish, Muhammad, Rahman, Ziad, Shafizan, Izwan, Haqimi Azim.

* Trong khi Thái Lan vào Bán kết với ngôi đầu tuyệt đối của bảng A (6 điểm, ghi 9 bàn, chỉ thủng lưới 1 lần) thì Malaysia vào Bán kết với vé vớt. Họ đứng nhì bảng B, thắng Lào 4-1 nhưng thua Việt Nam 0-2.

* Ở Đông Nam Á, Thái Lan xứng đáng là anh cả tuy nhiên họ lại có cái dớp thường thua bóng đá Malaysia. Dẫu vậy, 2 lần gần đây khi đối đầu tại SEA Games, bóng đá trẻ Thái Lan cũng đều thắng Malaysia. Tại SEA Games 2017, Thái Lan thắng Malaysia 1-0, tới năm 2023 thì thắng 2-0.

U22 Thái Lan đặt tham vọng vô địch SEA Games trên sân nhà. Kỳ trước, họ thua U22 Indonesia ở Chung kết theo cách đầy cay đắng.

* Trước thềm Bán kết, HLV U22 Thái Lan, ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul chia sẻ: “Đây chắc chắn không phải trận đấu đơn giản. Chúng tôi phải tập trung từng bước một. Đừng quên rằng Malaysia là đội bóng có chất lượng và tiềm năng rất tốt, không thể xem thường. Trước mắt, chúng tôi phải tập trung tối đa cho trận bán kết. Còn trận chung kết, dù đối thủ là ai thì chúng tôi cũng sẵn sàng và mong muốn được góp mặt.”

* HLV U22 Malaysia, ông Nafuzi Zain cũng tỏ ra quyết tâm dù ban đầu khá lo lắng cho sự chuẩn bị sơ sài của đội: “Mục tiêu ban đầu của chúng tôi là lọt vào bán kết. Giờ mục tiêu tiếp theo là giành huy chương. Nếu vào được chung kết, chúng tôi sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đội nào”.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn




