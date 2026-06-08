[DIỄN BIẾN] U19 Thái Lan 3-2 U19 Malaysia: Căng như dây đàn, khiến Việt Nam "nín thở" chờ đợi

Thái Lan và Malaysia đang chơi cực kỳ hấp dẫn khiến U19 Việt Nam chỉ biết cách nín thở chờ đợi.

U19 Thái Lan 3-2 U19 Malaysia

DIỄN BIẾN

80': VÀO!!! Số 10 Kongsri thực hiện 11m thành công nâng tỷ số lên 3-2. Thủ môn Malaysia đã chạm tay được vào bóng nhưng không thể cứu thua.

79': Phạt đền cho Thái Lan. Cơ hội rất tốt cho Thái Lan vượt lên. Số 2 của Thái Lan đã phạm lỗi từ phía sau và bị thổi phạt.

77': KHÔNG VÀO!!! Số 7 phía Thái Lan có cơ hội dứt điểm trong góc hẹp nhưng lại đưa bóng lên trời. Rất đáng tiếc.

75': Những phút qua hai đội vẫn chơi đôi công nhưng số cơ hội nguy hiểm không còn nhiều như hiệp một.

65': KHÔNG VÀO!!! Số 11 Hazman của Malaysia dứt điểm góc hẹp nhưng rất tiếc bóng lại đi lên trời. Tình thế đang rất nguy hiểm cho U19 Việt Nam. Gần cuối hiệp hai nếu tỷ số vẫn hòa, có lẽ Thái Lan và Malaysia sẽ không chơi liều lĩnh như hiện tại nữa mà ưu tiên sự chắc chắn.

64': Singapore đã vượt lên dẫn trước Brunei tới 4-0. Tuy nhiên trận quan trọng nhất giữa Thái Lan - Malaysia thì lại đang hòa 2-2. Tỷ số này sẽ khiến Việt Nam bị loại.

60': Trận đấu giữa Singapore vs Brunei đã bước sang phút 60 và tỷ số đang là 3-0 cho Singapore.

56': Hai đội vẫn đang chơi rất quyết tâm, liên tục tổ chức tấn công về phía nhau nhưng chưa có thêm bàn thắng được ghi.

46': Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

45+4': Hiệp một trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Trận Singapore vs Brunei cũng hết hiệp một với tỷ số 2-0 cho Singapore.

45+3': VÀO!!! Malaysia gỡ hòa 2-2 vào lưới Thái Lan. Một cầu thủ Malaysia ngã trong vùng cấm nhưng không có phạt đền, dù vậy số 8 Arsyad đã kịp dứt điểm chéo góc làm tung lưới Thái Lan.

45+2': Singapore đang dẫn tới 2-0 trước Brunei.

46': KHÔNG VÀO!!! Số 19 của Thái Lan bứt tốc đón pha chọc khe của đồng đội nhưng trong góc hẹp lại sút đưa bóng lên trời, rất đáng tiếc.

43': VÀO!!! Thái Lan ghi bàn quá đẹp nhờ công số 18 Larsawat. Bóng đi cuộn chéo vào góc xa bên dưới của Malaysia, hạ gục thủ môn đối phương. 2-1 cho Thái Lan và đây chính là tỷ số Việt Nam đang rất muốn thấy.

41': Singapore vừa có bàn thắng vào lưới Brunei.

36': Số 10 của Thái Lan đang khá đau. Hai đội vẫn đang chơi quyết tâm và rất rát.

34': Lúc này tỷ số trận Singapore vs Brunei vẫn đang là 0-0. Đây cũng là tỷ số rất "căng thẳng" cho U19 Việt Nam. Tốt nhất cho chúng ta là Thái Lan và Singapore đều thắng.

27': Thái Lan vừa phải nhận thẻ vàng thứ hai. Khá hài hước là Thái Lan đang phải nhận nhiều thẻ vàng hơn, và cũng có nhiều cầu thủ bị chấn thương hơn.

25': Lại thêm một cầu thủ Thái Lan rời sân bằng cáng. Trận đấu đang rất căng thẳng. Số 8 đã phải vào sân thay số 6 cũng vì chấn thương.

21': VÀO!!! Cuối cùng thì cũng vào. Đội trưởng số 10 của Thái Lan, Kongsri dễ dàng đệm bóng cận thành ghi bàn sau khi đồng đội đột phá vùng cấm tới gần cuối vạch hết sân và chuyền vào trong cho số 10 ghi bàn.

21': VẪN KHÔNG VÀO!!! Liên tiếp là những pha dứt điểm của U19 Thái Lan nhưng vẫn chưa thể gỡ hòa. Nhưng nếu cứ tấn công thế này, bàn thắng sẽ sớm tới cho Thái Lan.

17': KHÔNG VÀO!!! Cầu thủ Thái Lan vừa có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng bóng lại đập một cầu thủ áo vàng nảy ra. Rất đáng tiếc. Nếu Thái Lan thắng trận này thì vẫn tốt hơn cho U19 Việt Nam.

Ngoài ra, chúng ta còn cần chờ Singapore thắng hoặc hòa Brunei thì sẽ rộng cửa đoạt vé vớt.

13': VÀO!!! U19 Malaysia bất ngờ mở tỷ số trước sau khi số 15 Amar Imran bật cao đánh đầu làm tung lưới đối phương. Thủ môn của Thái Lan có vẻ đã mắc sai lầm trước pha đá phạt góc của đối phương.

10': Những phút đã qua, Malaysia cũng triển khai thế trận tốt hơn không bị Thái Lan ép như vài phút đầu. Dù vậy, Thái Lan vẫn là bên tỏ ra nguy hiểm hơn.

5': Tốc độ trận đấu đang được đôi bên đẩy lên khá cao, với những pha va chạm mạnh mẽ, thậm chí đã sớm có một cầu thủ Thái Lan phải ra ngoài điều trị, rồi sau đó phải thay người.

2': KHÔNG VÀO!!! Ngay đầu trận thì Thái Lan đã tràn lên tấn công Malaysia và vừa tạo được một cơ hội nguy hiểm nhưng chưa ghi bàn. Việc Thái Lan cho thấy ý chí muốn thắng là điều tốt cho U19 Việt Nam.

1': Trận đấu bắt đầu.

- Hai đội vừa hát Quốc ca và chuẩn bị thi đấu.

Danh sách thi đấu của 2 đội.

U19 Thái Lan liệu có "bắt tay" U19 Malaysia để loại U19 Việt Nam?

Vào lúc 20h00 hôm nay 8/6 sẽ diễn ra 2 trận đấu cuối của bảng B, giải U19 Đông Nam Á 2026. Đáng chú ý là cuộc so tài giữa U19 Thái Lan vs U19 Malaysia, hai đội đang có cùng 6 điểm. Nếu đôi bên kết thúc với tỷ số hòa, đội đứng nhì sẽ đạt 7 điểm. Và trên BXH các đội nhì để cạnh tranh vé vớt, do loại bỏ thành tích với đội đứng thứ tư bảng B, đội nhì bảng này cũng sẽ đạt tới 4 điểm, xếp trên U19 Việt Nam - chỉ có 3 điểm. Như vậy, U19 Việt Nam sẽ bị loại sớm.

Còn trong trường hợp cặp U19 Thái Lan/U19 Malaysia phân định thắng thua, sẽ phải chờ xem chỉ số phụ của đội nhì bảng B ra sao, xem U19 Việt Nam còn cơ hội đi tiếp hay không. Bởi thế trước loạt đấu cuối của bảng B, CĐV Việt Nam đều đang nín thở chờ đợi.