[DIỄN BIẾN] U17 Thái Lan 0-0 U17 Lào: Ác mộng cho bóng đá Thái Lan?

U17 Thái Lan 0-0 U17 Lào

3': KHÔNG VÀO! Lào vừa có pha tấn công nhanh, kết thúc bằng cú sút trong góc hẹp của số 9 nhưng không thể ghi bàn.

3': Tốc độ trận đấu được đẩy lên khá cao ngay từ đầu.

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

* Cùng khung 15h30, bảng B còn trận U17 Myanmar vs U17 Philippines.

* Sau khi U17 Thái Lan thua U17 Myanmar, dẫn tới việc xếp dưới cả U17 Lào ở bảng B, truyền thông và NHM xứ Chùa tháp đã phản ứng dữ dội vì trong độ yếu kém của tuyển trẻ.

* Sau khi thua U17 Myanmar 0-1, HLV U17 Thái Lan, ông Sirisak chia sẻ: "Trận gặp Lào, chúng tôi phải chơi tấn công để giành chiến thắng. Không còn lựa chọn nào khác nếu muốn đi tiếp".

Trận đấu giữa U17 Thái Lan và U17 Lào ở lượt cuối bảng B mang tính chất quyết định. Với 4 điểm sau hai trận, Lào đang tạm chiếm ưu thế và chỉ cần thêm 1 điểm để tiến gần tấm vé vào vòng sau.

Ngược lại, Thái Lan (3 điểm) không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng nếu muốn có suất đi tiếp. Áp lực đè nặng lên “Voi chiến trẻ” sau cú sảy chân trước Myanmar, trong khi Lào lại cho thấy sự lì lợm và hiệu quả.

Một trận hòa hoặc thất bại có thể khiến Thái Lan trả giá đắt trong cuộc đua khốc liệt của bảng B.