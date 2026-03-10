Diễn biến trận Việt Nam vs Nhật Bản
Thông tin trước trận Việt Nam vs Nhật Bản
Cục diện bảng C Asian Cup nữ 2026
Cục diện cuộc đua vào tứ kết
Nếu có điểm trước Nhật Bản, tuyển Việt Nam chắc chắn giành vé vào tứ kết. Trong trường hợp thua Nhật Bản, tuyển Việt Nam sẽ phải phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ để biết vị trí của mình trong bảng đấu.
Bên cạnh đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng cần tính toán cho cuộc đua cho suất dành cho đội xếp thứ ba xuất sắc. Mục tiêu đặt ra là hạn chế tối đa bàn thua cũng như thẻ phạt khi đối đầu Nhật Bản.
Chân sút hàng đầu
Việt Nam: Ngân Thị Vạn Sự - 2 bàn
Nhật Bản: Hinata Miyazawa, Kiko Seike - 3 bàn
Thành tích đối đầu
