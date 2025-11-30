Diễn biến U17 Việt Nam vs U17 Malaysia

U17 Việt Nam 3-0 U17 Malaysia Bàn thắng: Mạnh Cường 4', Anh Hào 43', Văn Dương 49', Lê Sỹ Bách 77'

Trận đấu kết thúc. U17 Việt Nam thắng chung cuộc 4-0 và giành vé vào VCK U17 châu Á 2026, U17 Malaysia bị loại.

Phút 85: U17 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn và khiến cho U17 Malaysia khó tìm kiếm cơ hội ghi được dù chỉ 1 bàn danh dự.

Phút 77: VÀO!! 4-0 cho U17 Việt Nam. Nhận bóng bên cánh phải, Lê Sỹ Bách đi bóng lắt léo rồi tung cú sút vào góc xa đánh bại thủ môn đội bạn. Ngôi đầu bảng và tấm vé đi tiếp đã nằm chắc trong tay U17 Việt Nam.

Phút 74: Không vào!! Tình huống phản công nhanh của U17 Việt Nam. Chu Ngọc Nguyễn Lực đi bóng xộc thẳng vào trung lộ và dứt điểm chân phải nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Phút 68: HLV Cristiano Roland thực hiện một số sự điều chỉnh nhân sự. U17 Việt Nam vẫn đang duy trì nhịp độ chơi khá tốt.

Phút 55: Lối chơi pressing mạnh mẽ và chủ động giúp U17 Việt Nam trên cơ hoàn toàn so với U17 Malaysia.

Phút 49: VÀO!!! 3-0 cho U17 Việt Nam. Thủ môn Malaysia đứng chôn chân sau cú đá chân trái của Văn Dương.

Hiệp hai bắt đầu.

Hiệp một kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về U17 Việt Nam.

Phút 43: VÀO!!! 2-0 cho Việt Nam. Văn Dương đi bóng hay bên cánh trái rồi chuyền như dọn cỗ để Anh Hào lập công nhân đôi cách biệt.

Phút 35: Tiếc quá! Lê Trọng Đại Nhân không thắng được thủ môn đội bạn trong tình huống đối mặt.

Phút 33: Không vào!! Minh Thủy dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 30: U17 Việt Nam chủ động chơi áp sát từ giữa sân, không cho U17 Malaysia thoải mái triển khai các đường tấn công.

Phút 16: Không vào! Rất tiếc cho U17 Việt Nam. Cú dứt điểm cận thành của Sỹ Bách đưa bóng vượt qua thủ môn nhưng lại đập trúng cột dọc.

Cầu thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn mở tỉ số

Phút 8: U17 Malaysia nỗ lực chơi tấn công để tìm bàn gỡ hòa nhưng U17 Việt Nam đang chơi tập trung.

Phút 4: VÀO!!! 1-0 cho U17 Việt Nam. Tình huống lộn xộn trong vòng cấm U17 Malaysia. Mạnh Cường có mặt đúng lúc để đệm bóng tung lưới mở tỉ số trận đấu.

Phút 2: Nguy hiểm! U17 Malaysia có pha dứt điểm ngay ở tình huống tấn công đầu tiên. Rất may cho U17 Việt Nam khi Nabil Ikhwan đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Đội hình xuất phát

U17 Việt Nam

Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách

U17 Malaysia

Aiman Khaufly, Arrayan Hakeem, Amirul Haziq, Tengku Darwis, Nurikhwan Hazeem, Syazani Yussairi, Iman Ifran, Adam Muqri, Afran Haziq, Nabil Ikhwan, Iman Danish

Thông tin trước trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Malaysia

Cục diện bảng đấu

U17 Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu bảng C vòng loại U17 châu Á 2026. Chỉ cần ít nhất 1 điểm ở lượt đấu cuối, U17 Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp. Trong khi đó, U17 Malaysia buộc phải thắng.

Chân sút hàng đầu

U17 Việt Nam: Trần Mạnh Quân - 5 bàn, Nguyễn Minh Thuỷ, Lê Trọng Đại Nhân, Trần Ngọc Sơn - 3 bàn

U17 Malaysia: Iman Danish - 7 bàn, Arfan Haziq, Alif Ashraf - 3 bàn