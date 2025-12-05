Diễn biến trận Việt Nam vs Malaysia
Đội hình xuất phát
Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Thu Thương, Cù Thị Huỳnh Như, Trần Thị Duyên, Thanh Nhã, Hải Yến, Vạn Sự, Bích Thùy, Hải Linh, Trúc Hương, Nguyễn Thị Hoà
Malaysia: Ezza Ashikin, Eusvewana, Juliana, Siti Nurfaizah, Haindee, Su Yin, Nur Syafiqah, Nur Amirah, Nurhadfina, Ainsyah, Lyana
Thông tin trước trận đấu Việt Nam vs Malaysia
Cục diện bảng đấu
Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ tấm HCV với trận gặp Malaysia. Nằm ở bảng đấu khó khăn cùng với Malaysia, Myanmar và Philippines, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần chắt chiu từng điểm số và hiệu số bàn thắng bại để có thể giành vé vào bán kết.
Thành tích quá khứ
Việt Nam: 8 lần giành HCV vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017, 2019, 2022, 2023
Malaysia: 1 HCB vào năm 1995
Phong độ 5 trận gần nhất
Việt Nam
Malaysia
Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33
Ngày
Giờ
Vòng đấu
Trận Đấu
4/12/2025
18:30
Bảng A
Thái Lan 8-0 Indonesia
5/12/2025
16:00
Bảng B
Myanmar vs Phillippines
5/12/2025
18:30
Bảng B
Việt Nam vs Malaysia
7/12/2025
16:30
Bảng A
Singapore vs Indonesia
8/12/2025
16:00
Bảng B
Malaysia vs Myanmar
8/12/2025
18:30
Bảng B
Philippines vs Việt Nam
10/12/2025
18:30
Bảng A
Thái Lan vs Singapore
11/12/2025
16:00
Bảng B
Philippines vs Malaysia
11/12/2025
16:00
Bảng B
Việt Nam vs Myanmar
14/12/2025
16:00
Bán kết 1
Nhất Bảng A vs Nhì Bảng B
14/12/2025
18:30
Bán kết 2
Nhất Bảng B vs Nhì Bảng A
17/12/2025
15:30
Tranh HCĐ
Thua Bán kết 1 vs Thua Bán kết 2
17/12/2025
19:30
Chung kết
Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2
