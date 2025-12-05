  Về trang chủ

Diễn biến trận Việt Nam vs Malaysia: "Mưa bàn thắng" cho ngôi đầu bảng?

Trận đấu Việt Nam vs Malaysia diễn ra lúc 18h30 ngày 5/12 thuộc khuôn khổ vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 33

Diễn biến trận Việt Nam vs Malaysia

Link xem TRỰC TIẾP Việt Nam vs Malaysia


Đội hình xuất phát

Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Thu Thương, Cù Thị Huỳnh Như, Trần Thị Duyên, Thanh Nhã, Hải Yến, Vạn Sự, Bích Thùy, Hải Linh, Trúc Hương, Nguyễn Thị Hoà

Malaysia: Ezza Ashikin, Eusvewana, Juliana, Siti Nurfaizah, Haindee, Su Yin, Nur Syafiqah, Nur Amirah, Nurhadfina, Ainsyah, Lyana

Diễn biến trận Việt Nam vs Malaysia: "Mưa bàn thắng" cho ngôi đầu bảng? - Ảnh 1.


Thông tin trước trận đấu Việt Nam vs Malaysia

Cục diện bảng đấu

Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ tấm HCV với trận gặp Malaysia. Nằm ở bảng đấu khó khăn cùng với Malaysia, Myanmar và Philippines, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần chắt chiu từng điểm số và hiệu số bàn thắng bại để có thể giành vé vào bán kết.

TRỰC TIẾP Việt Nam vs Malaysia: "Mưa bàn thắng" cho ngôi đầu bảng - SEA Games 33 - Ảnh 1.

Thành tích quá khứ

Việt Nam: 8 lần giành HCV vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017, 2019, 2022, 2023

Malaysia: 1 HCB vào năm 1995

Phong độ 5 trận gần nhất

Việt Nam

TRỰC TIẾP Việt Nam vs Malaysia: "Mưa bàn thắng" cho ngôi đầu bảng - SEA Games 33 - Ảnh 2.

Malaysia

TRỰC TIẾP Việt Nam vs Malaysia: "Mưa bàn thắng" cho ngôi đầu bảng - SEA Games 33 - Ảnh 3.

Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33

Ngày

Giờ

Vòng đấu

Trận Đấu

4/12/2025

18:30

Bảng A

Thái Lan 8-0 Indonesia

5/12/2025

16:00

Bảng B

Myanmar vs Phillippines

5/12/2025

18:30

Bảng B

Việt Nam vs Malaysia

7/12/2025

16:30

Bảng A

Singapore vs Indonesia

8/12/2025

16:00

Bảng B

Malaysia vs Myanmar

8/12/2025

18:30

Bảng B

Philippines vs Việt Nam

10/12/2025

18:30

Bảng A

Thái Lan vs Singapore

11/12/2025

16:00

Bảng B

Philippines vs Malaysia

11/12/2025

16:00

Bảng B

Việt Nam vs Myanmar

14/12/2025

16:00

Bán kết 1

Nhất Bảng A vs Nhì Bảng B

14/12/2025

18:30

Bán kết 2

Nhất Bảng B vs Nhì Bảng A

17/12/2025

15:30

Tranh HCĐ

Thua Bán kết 1 vs Thua Bán kết 2

17/12/2025

19:30

Chung kết

Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2

