Diễn biến trận Việt Nam vs Malaysia

Link xem TRỰC TIẾP Việt Nam vs Malaysia





Đội hình xuất phát

Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Thu Thương, Cù Thị Huỳnh Như, Trần Thị Duyên, Thanh Nhã, Hải Yến, Vạn Sự, Bích Thùy, Hải Linh, Trúc Hương, Nguyễn Thị Hoà

Malaysia: Ezza Ashikin, Eusvewana, Juliana, Siti Nurfaizah, Haindee, Su Yin, Nur Syafiqah, Nur Amirah, Nurhadfina, Ainsyah, Lyana





Thông tin trước trận đấu Việt Nam vs Malaysia

Cục diện bảng đấu

Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ tấm HCV với trận gặp Malaysia. Nằm ở bảng đấu khó khăn cùng với Malaysia, Myanmar và Philippines, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần chắt chiu từng điểm số và hiệu số bàn thắng bại để có thể giành vé vào bán kết.

Thành tích quá khứ

Việt Nam: 8 lần giành HCV vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017, 2019, 2022, 2023

Malaysia: 1 HCB vào năm 1995

Phong độ 5 trận gần nhất

Việt Nam

Malaysia

Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33

Ngày Giờ Vòng đấu Trận Đấu 4/12/2025 18:30 Bảng A Thái Lan 8-0 Indonesia 5/12/2025 16:00 Bảng B Myanmar vs Phillippines 5/12/2025 18:30 Bảng B Việt Nam vs Malaysia 7/12/2025 16:30 Bảng A Singapore vs Indonesia 8/12/2025 16:00 Bảng B Malaysia vs Myanmar 8/12/2025 18:30 Bảng B Philippines vs Việt Nam 10/12/2025 18:30 Bảng A Thái Lan vs Singapore 11/12/2025 16:00 Bảng B Philippines vs Malaysia 11/12/2025 16:00 Bảng B Việt Nam vs Myanmar 14/12/2025 16:00 Bán kết 1 Nhất Bảng A vs Nhì Bảng B 14/12/2025 18:30 Bán kết 2 Nhất Bảng B vs Nhì Bảng A 17/12/2025 15:30 Tranh HCĐ Thua Bán kết 1 vs Thua Bán kết 2 17/12/2025 19:30 Chung kết Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn



