Diễn biến trận Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa
Việt Nam 0-0 Đài Bắc Trung Hoa
Bàn thắng:
Phút 9: Không vào!! Chen Jin-Wen có khoảng trống để dứt điểm khá thoải mái. Rất may cho tuyển Việt Nam khi bóng đi chệch khung thành.
Phút 4: Những phút đầu trận đấu diễn ra với tốc độ vừa phải. 2 đội đều nhập cuộc với sự thận trọng nhất định.
Phút 1: Trận đấu bắt đầu.
2 đội đã sẵn sàng bước vào trận đấu.
Đội hình xuất phát
Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Trần Thị Duyên, Thu Thảo, Dương Thị Vân, Thanh Nhã, Thái Thị Thảo, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy, Vạn Sự, Hải Yến
Đài Bắc Trung Hoa: Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Su Sin Yun, Wu Kai Ching, Chen Ying Hui, Huang Ke Sin, Hsu Yi Yun, Saki Matsunaga, Chen Jin Wen, Su Yu Hsuan, Chen Yu Chin
Thông tin trước trận Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa
Cục diện bảng đấu
Danh sách ghi bàn
Việt Nam: Ngân Thị Vạn Sự - 2 bàn
Đài Bắc Trung Hoa:
Phong độ 5 trận gần nhất
Việt Nam: Thắng 2, thua 3, ghi được 6 bàn thắng, nhận 15 bàn thua
Đài Bắc Trung Hoa: Thắng 2, thua 3, ghi được 8 bàn thắng, nhận 8 bàn thua
Thành tích đối đầu
Trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa 2 đội, Việt Nam thắng 1 trận, Đài Bắc Trung Hoa thắng 2 trận.
