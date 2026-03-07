Diễn biến trận Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

Việt Nam 0-0 Đài Bắc Trung Hoa Bàn thắng:

Phút 9: Không vào!! Chen Jin-Wen có khoảng trống để dứt điểm khá thoải mái. Rất may cho tuyển Việt Nam khi bóng đi chệch khung thành.

Phút 4: Những phút đầu trận đấu diễn ra với tốc độ vừa phải. 2 đội đều nhập cuộc với sự thận trọng nhất định.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu.

2 đội đã sẵn sàng bước vào trận đấu.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Trần Thị Duyên, Thu Thảo, Dương Thị Vân, Thanh Nhã, Thái Thị Thảo, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy, Vạn Sự, Hải Yến

Đài Bắc Trung Hoa: Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Su Sin Yun, Wu Kai Ching, Chen Ying Hui, Huang Ke Sin, Hsu Yi Yun, Saki Matsunaga, Chen Jin Wen, Su Yu Hsuan, Chen Yu Chin





Thông tin trước trận Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

Cục diện bảng đấu

BXH Bảng C Asian Cup nữ 2026 sau lượt trận đầu tiên

Danh sách ghi bàn

Việt Nam: Ngân Thị Vạn Sự - 2 bàn

Đài Bắc Trung Hoa:

Ngân Thị Vạn Sự đã ghi 2 bàn cho Việt Nam trong chiến thắng 2-1 trước Ấn Độ

Phong độ 5 trận gần nhất

Việt Nam: Thắng 2, thua 3, ghi được 6 bàn thắng, nhận 15 bàn thua

Đài Bắc Trung Hoa: Thắng 2, thua 3, ghi được 8 bàn thắng, nhận 8 bàn thua

Thành tích đối đầu

Trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa 2 đội, Việt Nam thắng 1 trận, Đài Bắc Trung Hoa thắng 2 trận.

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.



