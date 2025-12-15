  Về trang chủ

Diễn biến trận U22 Việt Nam vs U22 Philippines, bán kết bóng đá nam SEA Games 33

Trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Philippines diễn ra lúc 15h30 ngày 15/12 thuộc khuôn khổ vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Diễn biến trận U22 Việt Nam vs U22 Philippines

Thông tin trước trận U22 Việt Nam vs U22 Philippines

Thành tích vòng bảng

U22 Việt Nam

TRỰC TIẾP U22 Việt Nam vs U22 Philippines, bán kết bóng đá nam SEA Games 33 - Ảnh 1.

U22 Philippines

TRỰC TIẾP U22 Việt Nam vs U22 Philippines, bán kết bóng đá nam SEA Games 33 - Ảnh 2.

Chân sút hàng đầu

U22 Việt Nam: Đình Bắc - 2 bàn

U22 Philippines: Alex Monis, Otu Banatao - 1 bàn

Thành tích đối đầu

Bán kết U23 Đông Nam Á 2025: U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines

Vòng bảng U23 Đông Nam Á 2023: U22 Việt Nam 1-0 U22 Philippines

Vòng bảng SEA Games 31: U22 Việt Nam 0-0 U22 Philippines

