Diễn biến trận U22 Malaysia vs U22 Lào: "Địa chấn" đầu tiên tại SEA Games 33?

Diễn biến trận U22 Malaysia vs U22 Lào
Link xem TRỰC TIẾP U22 Malaysia vs U22 Lào
Thông tin trước trận U22 Malaysia vs U22 Lào
Cục diện bảng đấu
U22 Lào sau trận thua 1-2 trước U22 Việt Nam rất cần một chiến thắng để níu kéo cơ hội vào bán kết. Trong khi đó, U22 Malaysia cũng cần giành trọn 3 điểm trước U22 Lào để tranh ngôi nhất bảng với Việt Nam.
Thành tích quá khứ
U22 Malaysia: 6 HCV, 6 HCB và 7 HCĐ môn bóng đá nam SEA Games
U22 Lào: 1 HCĐ (SEA Game 2009)
Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33
Ngày
Giờ
Vòng/Bảng
Trận đấu
Sân vận động
03/12
16:00
Bảng B
U22 Lào 1-2 U22 Việt Nam
Rajamangala, Bangkok
03/12
19:00
Bảng A
U22 Timor-Leste 1-6 U22 Thái Lan
Rajamangala, Bangkok
05/12
18:00
Bảng C
U22 Myanmar 0-2 U22 Philippines
700th Anniversary, Chiang Mai
06/12
16:00
Bảng B
U22 Malaysia vs U22 Lào
Rajamangala, Bangkok
06/12
19:00
Bảng A
U22 Singapore vs U22 Timor-Leste
Rajamangala, Bangkok
08/12
18:00
Bảng C
U22 Philippines vs U22 Indonesia
700th Anniversary, Chiang Mai
11/12
16:00
Bảng B
U22 Việt Nam vs U22 Malaysia
Rajamangala, Bangkok
11/12
19:00
Bảng A
U22 Thái Lan vs U22 Singapore
Rajamangala, Bangkok
12/12
18:00
Bảng C
U22 Indonesia vs U22 Myanmar
700th Anniversary, Chiang Mai
15/12
15:30
Bán kết 1
Nhất Bảng A/B vs Nhất Bảng C
Rajamangala, Bangkok
15/12
20:00
Bán kết 2
Nhất Bảng A/B vs Nhì Bảng B/A hoặc C
Rajamangala, Bangkok
18/12
15:30
Tranh HCĐ
Thua Bán kết 1 vs Thua Bán kết 2
Rajamangala, Bangkok
18/12
19:30
Chung kết (HCV)
Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2
Rajamangala, Bangkok