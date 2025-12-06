  Về trang chủ

Diễn biến trận U22 Malaysia vs U22 Lào: "Địa chấn" đầu tiên tại SEA Games 33?

Trận đấu U22 Malaysia vs U22 Lào diễn ra lúc 16h00 ngày 6/12 thuộc khuôn khổ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.

Diễn biến trận U22 Malaysia vs U22 Lào

Thông tin trước trận U22 Malaysia vs U22 Lào

Cục diện bảng đấu

U22 Lào sau trận thua 1-2 trước U22 Việt Nam rất cần một chiến thắng để níu kéo cơ hội vào bán kết. Trong khi đó, U22 Malaysia cũng cần giành trọn 3 điểm trước U22 Lào để tranh ngôi nhất bảng với Việt Nam.

Diễn biến trận U22 Malaysia vs U22 Lào: "Địa chấn" đầu tiên tại SEA Games 33? - Ảnh 1.

Xếp hạng tạm thời bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33

Thành tích quá khứ

U22 Malaysia: 6 HCV, 6 HCB và 7 HCĐ môn bóng đá nam SEA Games

U22 Lào: 1 HCĐ (SEA Game 2009)

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33

Ngày

Giờ

Vòng/Bảng

Trận đấu

Sân vận động

03/12

16:00

Bảng B

U22 Lào 1-2 U22 Việt Nam

Rajamangala, Bangkok

03/12

19:00

Bảng A

U22 Timor-Leste 1-6 U22 Thái Lan

Rajamangala, Bangkok

05/12

18:00

Bảng C

U22 Myanmar 0-2 U22 Philippines

700th Anniversary, Chiang Mai

06/12

16:00

Bảng B

U22 Malaysia vs U22 Lào

Rajamangala, Bangkok

06/12

19:00

Bảng A

U22 Singapore vs U22 Timor-Leste

Rajamangala, Bangkok

08/12

18:00

Bảng C

U22 Philippines vs U22 Indonesia

700th Anniversary, Chiang Mai

11/12

16:00

Bảng B

U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

Rajamangala, Bangkok

11/12

19:00

Bảng A

U22 Thái Lan vs U22 Singapore

Rajamangala, Bangkok

12/12

18:00

Bảng C

U22 Indonesia vs U22 Myanmar

700th Anniversary, Chiang Mai

15/12

15:30

Bán kết 1

Nhất Bảng A/B vs Nhất Bảng C

Rajamangala, Bangkok

15/12

20:00

Bán kết 2

Nhất Bảng A/B vs Nhì Bảng B/A hoặc C

Rajamangala, Bangkok

18/12

15:30

Tranh HCĐ

Thua Bán kết 1 vs Thua Bán kết 2

Rajamangala, Bangkok

18/12

19:30

Chung kết (HCV)

Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2

Rajamangala, Bangkok

