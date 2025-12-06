Diễn biến trận U22 Malaysia vs U22 Lào: "Địa chấn" đầu tiên tại SEA Games 33?

Diễn biến trận U22 Malaysia vs U22 Lào

Link xem TRỰC TIẾP U22 Malaysia vs U22 Lào





Thông tin trước trận U22 Malaysia vs U22 Lào

Cục diện bảng đấu

U22 Lào sau trận thua 1-2 trước U22 Việt Nam rất cần một chiến thắng để níu kéo cơ hội vào bán kết. Trong khi đó, U22 Malaysia cũng cần giành trọn 3 điểm trước U22 Lào để tranh ngôi nhất bảng với Việt Nam.

Xếp hạng tạm thời bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33

Thành tích quá khứ

U22 Malaysia: 6 HCV, 6 HCB và 7 HCĐ môn bóng đá nam SEA Games

U22 Lào: 1 HCĐ (SEA Game 2009)

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33