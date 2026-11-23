Trận đấu U17 Việt Nam vs U17 New Zealand thuộc khuôn khổ vòng bảng U17 World Cup 2026 diễn ra lúc 22h30 ngày 23/11.

Diễn biến trận U17 Việt Nam vs U17 New Zealand, vòng bảng U17 World Cup





Thông tin trước trận đấu U17 Việt Nam vs U17 New Zealand

Cục diện bảng đấu

Sau lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam và U17 New Zealand đều chưa có điểm nào. U17 Việt Nam tạm xếp trên nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại. Nếu giành ít nhất 1 điểm trước U17 New Zealand, U17 Việt Nam sẽ duy trì được vị trí thứ ba. Nhưng nếu thắng trận, thầy trò HLV Cristiano Roland có thể hi vọng vào việc cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/16.

Danh sách ghi bàn

U17 Việt Nam: Lê Sỹ Bách, Chu Ngọc Nguyễn Lực - 1 bàn

Phong độ 5 trận gần nhất

U17 Việt Nam

U17 New Zealand

Siêu máy tính dự đoán U17 Việt Nam vs U17 New Zealand

Siêu máy tính của trang Soccer Vista dự đoán: U17 Việt Nam 2-1 U17 New Zealand

Soccer Vista nhận định U17 Việt Nam là đội sở hữu khả năng thắng trận cao hơn và trận đấu cũng hứa hẹn sẽ có nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, U17 New Zealand cũng đủ sức tìm kiếm được ít nhất 1 bàn thắng.

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