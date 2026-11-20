Trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Bỉ thuộc vòng bảng U17 World Cup 2026 diễn ra lúc 20h00 ngày 20/11 tại khu thể thao Aspire Zone, Qatar.

Diễn biến trận U17 Việt Nam vs U17 Bỉ

Đội hình xuất phát

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Quý Vương, Trí Dũng, Đại Nhân, Sỹ Bách

U17 Bỉ: Seghers, Moorthamer, Mbayu, Blondeel, Saidi, Val Gelder, Diercxx, Driessen, Achahbar, Filippo, Philips

Như vậy, đội tuyển U17 Bỉ đã điền tên Xander Dierckx - cầu thủ trị giá 5 triệu euro - vào đội hình xuất phát. Đội bạn cho thấy quyết tâm chiến thắng rất lớn.





Hình ảnh cập nhật từ phòng thay đồ đội tuyển U17 Việt Nam.

Thông tin trước trận U17 Việt Nam vs U17 Bỉ

Lịch thi đấu bảng G U17 World Cup 2026

Danh sách U17 Việt Nam

Siêu máy tính dự đoán trận U17 Việt Nam vs U17 Bỉ

Siêu máy tính của trang Soccer Vista dự đoán: U17 Việt Nam 1-2 U17 Bỉ. Soccer Vista cho rằng cuộc đọ sức giữa 2 đội sẽ có nhiều bàn thắng. U17 Việt Nam có thể xuyên thủng lưới U17 Bỉ, qua đó ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự U17 World Cup. Nhưng phần thắng vẫn sẽ nghiêng về á quân châu Âu.

Phong độ 5 trận gần nhất

U17 Việt Nam

U17 Bỉ

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