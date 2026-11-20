Diễn biến trận U17 Việt Nam vs U17 Bỉ
Đội hình xuất phát
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Quý Vương, Trí Dũng, Đại Nhân, Sỹ Bách
U17 Bỉ: Seghers, Moorthamer, Mbayu, Blondeel, Saidi, Val Gelder, Diercxx, Driessen, Achahbar, Filippo, Philips
Như vậy, đội tuyển U17 Bỉ đã điền tên Xander Dierckx - cầu thủ trị giá 5 triệu euro - vào đội hình xuất phát. Đội bạn cho thấy quyết tâm chiến thắng rất lớn.
Hình ảnh cập nhật từ phòng thay đồ đội tuyển U17 Việt Nam.
Thông tin trước trận U17 Việt Nam vs U17 Bỉ
Lịch thi đấu bảng G U17 World Cup 2026
Danh sách U17 Việt Nam
Siêu máy tính dự đoán trận U17 Việt Nam vs U17 Bỉ
Siêu máy tính của trang Soccer Vista dự đoán: U17 Việt Nam 1-2 U17 Bỉ. Soccer Vista cho rằng cuộc đọ sức giữa 2 đội sẽ có nhiều bàn thắng. U17 Việt Nam có thể xuyên thủng lưới U17 Bỉ, qua đó ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự U17 World Cup. Nhưng phần thắng vẫn sẽ nghiêng về á quân châu Âu.
Phong độ 5 trận gần nhất
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