Diễn biến trận đấu Việt Nam vs Pakistan: 3 điểm cho tấm vé tranh huy chương FIFA ASEAN Cup

Trận đấu Việt Nam vs Pakistan diễn ra lúc 16h00 ngày 2/10, thuộc khuôn khổ vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

Diễn biến trận đấu Việt Nam vs Pakistan





Thông tin trước trận đấu Việt Nam vs Pakistan

Cục diện bảng đấu

Trận thua 0-2 trước Thái Lan khiến cho đội tuyển Việt Nam chắc chắn hết cơ hội tranh ngôi đầu bảng cũng như lọt vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng đoàn quân áo đỏ vẫn còn mục tiêu giành ít nhất 1 điểm trước Pakistan để giữ vững vị trí nhì bảng và giành tấm vé vào trận tranh hạng ba.

Siêu máy tính dự đoán trận Việt Nam vs Pakistan

Siêu máy tính của trang Football Predictions AI: Việt Nam có nhiều cơ hội chiến thắng hơn, trận đấu sẽ có ít bàn thắng. Dự đoán tỉ số: Việt Nam 0-0 Pakistan.

Trang Scores24 dự đoán: Dựa trên các số liệu thống kê và tính toán, 3 tỉ số có khả năng xảy ra cao nhất là: 1-0 (13,6%), 2-0 (13,51%) và 2-1 (9,72%). Dự đoán tỉ số: Việt Nam 1-0 Pakistan.

Phong độ 5 trận gần nhất

Việt Nam

Pakistan

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