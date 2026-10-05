Trận đấu tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 Việt Nam vs Malaysia diễn ra lúc 16h00 ngày 5/10.

Diễn biến trận đấu Việt Nam vs Malaysia





Đội hình xuất phát

Việt Nam: Patrik Lê Giang (thủ môn), Ngọc Bảo, Quang Vinh, Adou Minh, Thành Long, Minh Hoàng, Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Ngô Đăng Khoa, Hai Long, Bùi Hoàng Việt Anh

Như vậy, HLV Kim Sang-sik đã không điền tên bất cứ cầu thủ nhập tịch nào trong đội hình xuất phát, thay vào đó có 5 nhân tố Việt kiều là Patrik Lê Giang, Quang Vinh, Adou Minh, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa.

Hình ảnh từ phòng thay đồ đội tuyển Việt Nam.

Thông tin trước trận Việt Nam vs Malaysia

Phát biểu trước trận đấu

HLV Kim Sang-sik: “Việc không thể vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 khiến tôi, các cầu thủ và hơn hết là người hâm mộ cảm thấy thất vọng. Nhưng mỗi trận đấu, các cầu thủ đều nỗ lực cống hiến hết mình để giành chiến thắng. Dù là trận tranh hạng Ba nhưng tuyển Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất”.

Đội tuyển Viêt Nam quyết tâm giành tấm HCĐ FIFA ASEAN Cup 2026

HLV Tan Cheng Hoe: "Chúng tôi muốn làm được điều gì đó, thi đấu tốt và duy trì những điều tích cực. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi cảm thấy tự tin và các học trò đang thi đấu tốt. Nhưng chúng tôi phải tôn trọng Việt Nam bởi họ có đội hình rất mạnh và là một trong những đội hàng đầu Đông Nam Á”.

Thành tích vòng bảng

Việt Nam: Thắng 2, thua 1, giành được 6 điểm, ghi 5 bàn thắng, nhận 4 bàn thua

Malaysia: Thắng 2, hòa 1, giành được 7 điểm, ghi 9 bàn thắng, chưa nhận bàn thua nào

Danh sách ghi bàn

Việt Nam: Đình Bắc - 2 bàn; Williams Minh Hoàng, Hai Long, Hoàng Đức - 1 bàn

Malaysia: Bergson - 4 bàn; Arif Aiman - 2 bàn; Syahir Bashah, Paulo Josué, Stuart Wilkin - 1 bàn

Thành tích đối đầu

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở 4/5 trận đấu gần nhất gặp Malaysia. Lần duy nhất tuyển Việt Nam để thua là tại vòng loại Asian Cup 2027 với tỉ số 0-4. Nhưng sau đó do Malaysia dùng 7 cầu thủ "nhập tịch lậu", tuyển Việt Nam được xử thắng 3-0.