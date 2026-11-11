Trận đấu Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa diễn ra lúc 19h00 ngày 11/11.

Diễn biến trận Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

Việt Nam 1-0 Đài Bắc Trung Hoa Bàn thắng: Olaha Mạnh Đức 22'

Phút 32: Không vào! Cú sút của Minh Phúc không thắng được thủ môn đối phương.

Phút 26: Tiếc quá!! Minh Khoa tạt bóng chính xác cho Minh Phúc trong vòng cấm địa nhưng pha chạm bóng ở cự li gần không thể đưa bóng vào lưới.

Phút 24: Nguy hiểm! Cơ hội dành cho Đài Bắc Trung Hoa nhưng thủ môn Patrik Lê Giang đã cứu thua kịp thời.

Patrik Lê Giang cứu thua (Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa)

Phút 22: VÀO!! 1-0 cho Việt Nam. Pha căng ngang từ chân Hồng Phúc tạo điều kiện cho Olaha Mạnh Đức dứt điểm tung lưới.

Olaha Mạnh Đức mở tỉ số (Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa)

Phút 21: Không vào!! Đình Bắc đưa bóng vào vòng 5m50 nhưng phía bên trong các cầu thủ Việt Nam không thể dứt điểm.

Phút 15: Không vào!! Cú sút phạt trực tiếp của Đình Bắc đưa bóng đi vọt xà ngang. Tuyển Việt Nam cần chắt chiu cơ hội hơn.

Phút 8: Đội tuyển Việt Nam sau những phút đầu thăm dò đang đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép lên khung thành đối phương.

Phút 3: Với nhiều nhân tố mới trong đội hình, đội tuyển Việt Nam đang nhập cuộc với nhịp độ vừa phải.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Patrik Lê Giang, Phạm Lý Đức, Thành Chung, Nhật Minh, Hồng Phúc, Minh Phúc, Minh Khoa, Quốc Cường, Ngọc Sơn, Olaha Mạnh Đức, Đình Bắc

5 tân binh được HLV Kim Sang-sik đưa vào đội hình xuất phát là: Hồng Phúc, Minh Phúc, Quốc Cường, Ngọc Sơn, Olaha Mạnh Đức.

Đài Bắc Trung Hoa: Huang Chiu Lin, Tiao Tian Long, Tsai Meng Cheng, Chen Hao Wei, Yu Hao Hsing, Estama Benchy, Kuo Po Wei, Huang Wei Chieh, Chen Po Liang, Chien Po Ting, Kao Jing Hang





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