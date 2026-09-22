Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan diễn ra lúc 12h00 ngày 22/9 thuộc khuôn khổ vòng bảng môn bóng đá nam Asiad 2026.

Diễn biến trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan





Thông tin trước trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

Cục diện bảng đấu

U23 Việt Nam tạm thời xếp nhì bảng C sau 2 lượt trận đầu tiên với 4 điểm và hiệu số +2. Nếu giành ít nhất 1 điểm trước U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ giành vé vào tứ kết. Nếu thua, đoàn quân áo đỏ phải chờ đợi kết quả trận đấu giữa U23 Kuwait và U23 Philippines.

Danh sách ghi bàn

U23 Việt Nam: Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Lê Phát - 1 bàn

U23 Uzbekistan: Saidnurullaev, Bakhromov - 2 bàn; Urinboev, Fayzullaev, Reimov - 1 bàn

Phong độ 5 trận gần nhất

U23 Việt Nam

U23 Uzbekistan

Thành tích đối đầu

U23 Việt Nam chưa bao giờ đánh bại được U23 Uzbekistan trong các lần đối đầu trực tiếp.