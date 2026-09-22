Diễn biến trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan
Thông tin trước trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan
Cục diện bảng đấu
U23 Việt Nam tạm thời xếp nhì bảng C sau 2 lượt trận đầu tiên với 4 điểm và hiệu số +2. Nếu giành ít nhất 1 điểm trước U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ giành vé vào tứ kết. Nếu thua, đoàn quân áo đỏ phải chờ đợi kết quả trận đấu giữa U23 Kuwait và U23 Philippines.
Danh sách ghi bàn
U23 Việt Nam: Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Lê Phát - 1 bàn
U23 Uzbekistan: Saidnurullaev, Bakhromov - 2 bàn; Urinboev, Fayzullaev, Reimov - 1 bàn
Phong độ 5 trận gần nhất
U23 Việt Nam
U23 Uzbekistan
Thành tích đối đầu
U23 Việt Nam chưa bao giờ đánh bại được U23 Uzbekistan trong các lần đối đầu trực tiếp.