Thông tin trước trận U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

Phong độ tại giải U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam: Toàn thắng 4 trận, ghi được 8 bàn thắng và nhận 3 bàn thua

U23 Trung Quốc: Thắng 2, hòa 2, ghi được 1 bàn thắng và chưa nhận bàn thua nào

Danh sách ghi bàn

U23 Việt Nam: Nguyễn Đình Bắc - 3 bàn; Văn Khang, Hiểu Minh, Lê Phát, Minh Phúc, Brauzman (phản lưới) - 1 bàn

U23 Trung Quốc: Peng Xiao - 1 bàn

Tiền đạo Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của U23 Việt Nam

Phát biểu trước trận đấu

U23 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik: “Tôi đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Nói thật, tôi mong muốn có một trận chung kết giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Chắc chắn mọi đội bóng đều sẽ nỗ lực hết sức, và tôi hy vọng U23 Hàn Quốc có thể chiến thắng để gặp U23 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng.

Ở giải giao hữu cuối năm ngoái, U23 Việt Nam từng thắng U23 Trung Quốc 1-0. Tất nhiên, theo những gì tôi phân tích được, đội hình U23 Trung Quốc hiện tại đã thay đổi một số cầu thủ. Chúng tôi sẽ thi đấu vượt giới hạn để đạt được kết quả tốt nhất. U23 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng và hy vọng sẽ có được chiến thắng.

Trận đấu nào cũng khó khăn cả, và đương nhiên trận đấu với U23 Trung Quốc cũng vậy. U23 Trung Quốc lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết U23 châu Á. Vì vậy tôi nghĩ họ đang có tinh thần tốt và động lực thi đấu mạnh mẽ.

Đặc biệt, U23 Trung Quốc có thủ môn Li Hao và các cầu thủ phòng ngự có khả năng tập trung cao độ. Với thành tích giữ sạch lưới cho tới giờ, có thể nói họ có khả năng phòng ngự chắc chắn. Tôi và ban huấn luyện U23 Việt Nam đang chuẩn bị tất cả các kịch bản, tình huống cho các cầu thủ. Toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt để có một trận đấu tốt".

U23 Trung Quốc

HLV Antonio Puche: "U23 Việt Nam có lợi thế hơn U23 Trung Quốc về 1 ngày nghỉ. Họ sẽ hồi phục tốt hơn so với chúng tôi. Dẫu sao, U23 Trung Quốc vẫn phải thích nghi vì đó là đặc thù lịch thi đấu. Chúng tôi đã cố gắng từng trận. Giấc mơ cũng đã thành hiện thực khi đội vào bán kết. Nhưng U23 Trung Quốc không dừng lại. Đội muốn hướng tới trận chung kết.

U23 Trung Quốc đã gặp U23 Việt Nam 2 lần trong năm ngoái. Họ là đội có tính tổ chức tốt, chuyển đổi trạng thái nhanh. U23 Trung Quốc sẽ không dễ dàng tấn công vào phần sân của U23 Việt Nam. Và ngược lại, chúng tôi sẽ phải rất tập trung khi họ tấn công. Đội sẽ có nhiều việc phải làm trong màn so tài tới đây”.

Thành tích đối đầu

U23 Việt Nam chưa từng gặp U23 Trung Quốc ở các giải đấu chính thức. 3 lần gần nhất so tài ở các trận giao hữu, U23 Việt Nam thắng 1, hòa 1 và thua 1.

2024 CFA Team China Cup: U23 Trung Quốc 2-1 U23 Việt Nam

2025 CFA Team China Cup: U23 Trung Quốc 1-1 U23 Việt Nam

2025 Panda Cup: U23 Trung Quốc 0-1 U23 Việt Nam

Video bàn thắng U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE

Highlights U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE (AET) (Tứ kết U23 châu Á 2026)

