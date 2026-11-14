Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Qatar diễn ra lúc 19h00 ngày 14/11.

Diễn biến trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Qatar

U23 Việt Nam 0-1 U23 Qatar Bàn thắng: Al Rawi 20'

Hiệp một kết thúc. U23 Qatar tạm dẫn trước 1-0 trước U23 Việt Nam. Nếu kết quả này giữ nguyên, U23 Qatar sẽ vô địch.

Phút 44: Tiếc quá! Đường chuyền từ cánh trái đưa bóng tìm đúng vị trí của Minh Tâm. Rất tiếc chân sút này lại đỡ bóng thiếu cảm giác.

Minh Tâm bỏ lỡ cơ hội (U23 Việt Nam vs U23 Qatar)

Phút 38: Không thành công! Cú sút xa của Cao Hoàng Minh không vượt qua được hệ thống phòng ngự kín kẽ của U23 Qatar.

Phút 34: Không được! Cú treo bóng của Cao Hoàng Minh không vượt qua được các hậu vệ cao to của U23 Qatar.

Phút 27: U23 Việt Nam đẩy cao đội hình chơi tấn công chưa tạo đủ áp lực về phía phần sân đội bạn.

Phút 20: Tỉ số là 1-0 cho U23 Qatar! Cầu thủ Qatar sút bóng hiểm hóc từ cánh phải. Bóng bật ngược trở ra và đập trúng người Al Rawi đi vào lưới.

Al Rawi mở tỉ số (U23 Việt Nam vs U23 Qatar)

Phút 19: Cầu thủ U23 Việt nam ngã trong vòng cấm nhưng không có penalty cho U23 Việt Nam.

Phút 11: Nguy hiểm! Lê Văn Thuận tung cú đá phạt đầy khó chịu vào vòng cấm địa Qatar nhưng không đồng đội nào kịp băng vào đệm bóng.

Tình huống nguy hiểm của U23 Việt Nam (U23 Việt Nam vs U23 Qatar)

Phút 8: Sau những phút bị ép sân, U23 Việt Nam cố gắng cầm bóng để giảm áp lực và triển khai tấn công.

Phút 4: U23 Qatar sớm có cơ hội từ quả đá phạt trực tiếp nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Phút 2: U23 Qatar nhập cuộc khá hưng phấn và đã có những đường lên bóng sớm hướng về phía khung thành U23 Việt Nam.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu.

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Nguyễn Bảo Long, Đinh Quang Kiệt, Lê Đình Long Vũ, Cao Hoàng Minh, Nguyễn Đức Phú, Lê Văn Thuận, Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Minh Tâm.

Hàng công U23 Việt Nam đầy hứa hẹn với bộ ba Minh Tâm (HAGL), Lê Văn Thuận và chân sút Việt kiều Ngô Đăng Khoa.

U23 Qatar: Osman, Gamer, Eljaouni, Mohammadtaha, Gouda, Eid, Chakeri, Hassan, Alminhali, Faragalla, Al Rawi

Thông tin trước trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Qatar

Cục diện giải đấu

U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 6 điểm sau 2 chiến thắng. U23 Qatar xếp nhì bảng với 4 điểm. Chỉ cần ít nhất 1 điểm trước U23 Qatar trong lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ giành chức vô địch giải U23 Quốc tế 2026.

Danh sách ghi bàn

U23 Việt Nam: Minh Tâm - 2 bàn; Williams Minh Hoàng, Bảo Long - 1 bàn

U23 Qatar: Yamaan Jarrar, Jad Saleh - 1 bàn

Thành tích đối đầu

Phong độ 5 trận gần nhất

U23 Việt Nam

U23 Qatar

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