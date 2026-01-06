Diễn biến trận U23 Việt Nam vs U23 Jordan

U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan Bàn thắng: Đình Bắc 14', Hiểu Minh 42'

Trận đấu kết thúc. U23 Việt Nam thắng chung cuộc 2-0.

Phút 90+6: Cứu thua xuất sắc!! Trung Kiên có pha đổ người chính xác để ngăn chặn pha dứt điểm của tiền đạo Jordan.

Phút 90+3: Không vào!! Cú sút quá hay của Quốc Cường nhưng bóng lại trúng xà ngang khung thành Jordan.

Phút 90: U23 Việt Nam đang duy trì được sự tập trung trong những phút cuối.

Phút 84: U23 Việt Nam thay cầu thủ thứ năm. Đức Anh vào thế chỗ Minh Phúc.

Phút 78: Nguy hiểm! Cầu thủ U23 Jordan đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút 73: U23 Việt Nam thay liền 3 người: Quốc Cường, Quốc Việt, Võ Anh Quân vào thay cho Thái Sơn, Lê Phát, Đình Bắc.

Phút 67: Cú sút của Mahmoud đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 61: Sự thay đổi người đầu tiên của U23 Việt Nam. Văn Thuận vào sân thay cho Phi Hoàng.

Phút 58: U23 Việt Nam đang có tỉ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối phương, đạt 52%.

Phút 50: U23 Việt Nam vẫn duy trì được thế trận chắc chắn trong hiệp hai. Các hậu vệ phòng ngự mạnh mẽ và ngăn chặn tốt các pha tấn công của đội bạn.

Phút 46: Hiệp hai bắt đầu.

Hiệp một kết thúc. U23 Việt Nam dẫn trước 2-0.

Phút 45+2: Bóng trúng xà ngang! Đội bạn sút phạt quá hiểm hóc và thủ môn Trung Kiên đã đứng chôn chân. Nhưng rất may trái bóng không đi vào lưới.

Phút 42: VÀO!! 2-0 cho U23 Việt Nam. Hiểu Minh đệm bóng cận thành chính xác trong tình huống phạt góc.

Phút 34: Những phút thi đấu U23 Việt Nam chơi phòng ngự chặt chẽ khiến đội bạn gặp nhiều khó khăn.

Phút 27: Không vào!! Cú đánh đầu về gôn nhà của hậu vệ Jordan suýt nữa trở thành bàn thắng. Một lần nữa thủ môn lại cứu thua.

Phút 20: U23 Jordan đang đẩy cao đội hình và tạo ra áp lực khá mạnh lên khung thành U23 Việt Nam.

Phút 14: VÀO!! Đình Bắc thực hiện thành công quả penalty mang về bàn thắng. Đây là pha bóng mà cầu thủ đội bạn mắc sai lầm và để bóng chạm tay trong vòng cấm địa.

Phút 10: Nguy hiểm!! Pha đi bóng ngoặt vào trung lộ và dứt điểm quyết đoán của Minh Phúc. Thủ môn Jordan thêm một lần phải đổ người đẩy bóng đi hết biên ngang.

Phút 6: U23 Việt Nam duy trì thế trận khá chắc chắn trong những phút đầu tiên.

Phút 2: Nguy hiểm! Cú sút xa của Văn Khang khiến thủ môn Jordan phải vất vả đẩy bóng ra ngoài.

Trận đấu bắt đầu.

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Lê Phát, Thái Sơn, Minh Phúc, Đình Bắc, Xuân Bắc, Văn Khang

U23 Jordan: Murad Al Faluji, Ali Hajabi, Odeh Fakhouri, Arafat Al Haj, Ahmad Ayman, Mohammad Taha, Odeh Al-Fakhouri, Amin Al-Shanaineh, Moamen Al-Saket, Yousef Qashi, Baker Kalbouneh

HLV Kim Sang-sik tạo ra sự ngạc nhiên nhất định trong đội hình xuất phát khi xếp cầu thủ 18 tuổi Nguyễn Lê Phát đá chính.

Hình ảnh từ phòng thay đồ U23 Việt Nam.

Thông tin trước trận U23 Việt Nam vs U23 Jordan

Lịch thi đấu bảng A giải U23 châu Á 2026

Lịch thi đấu bảng A giải U23 châu Á 2026 Ngày Giờ (Việt Nam) Trận 6/1 18h30 Việt Nam vs Jordan 23h00 Saudi Arabia vs Kyrgyzstan 9/1 21h00 Kyrgyzstan vs Việt Nam 23h30 Saudi Arabia vs Jordan 12/1 23h30 Saudi Arabia vs Việt Nam 23h30 Jordan vs Kyrgyzstan





Danh sách đăng ký U23 Việt Nam

Phong độ 5 trận gần nhất

U23 Việt Nam

U23 Jordan

Thành tích quá khứ

U23 Việt Nam: 5 lần tham dự giải U23 châu Á, 1 lần á quân (2018), 2 lần vào tứ kết (2022, 2024)

U23 Jordan: 6 lần tham dự giải U23 châu Á, 1 lần giành HCĐ (2013), 2 lần vào tứ kết (2016, 2020)