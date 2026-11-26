Trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Mali diễn ra lúc 20h00 ngày 26/11 thuộc khuôn khổ vòng bảng U17 World Cup 2026.

Diễn biến trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Mali





Hình ảnh cập nhật từ phòng thay đồ đội tuyển U17 Việt Nam. Trận đấu hôm nay tuyển Việt Nam sẽ ra sân với trang phục màu đỏ truyền thống.





Thông tin trước trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Mali

Cục diện bảng đấu

U17 Việt Nam đang đứng thứ ba bảng G U17 World Cup 2026 với 1 điểm và hiệu số -1. Đoàn quân áo đỏ cần giành kết quả tốt trước U17 Mali để cạnh tranh vị trí nhì bảng hoặc tấm vé dành cho đội xếp thứ ba xuất sắc.

Xếp hạng bảng G

Xếp hạng thành tích các đội đứng thứ ba

Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand (vòng bảng U17 World Cup 2026)

Danh sách ghi bàn

U17 Việt Nam: Chu Ngọc Nguyễn Lực - 2 bàn; Lê Trọng Đại Nhân, Lê Sỹ Bách, Trương Nguyễn Duy Khang - 1 bàn

U17 Mali: Maiga - 2 bàn; Sacko, Niang, Koita - 1 bàn

Chu Ngọc Nguyễn Lực đã có 2 bàn thắng và 1 kiến tạo tại U17 World Cup 2026

Phong độ 5 trận gần nhất

U17 Việt Nam

U17 Mali

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