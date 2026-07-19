Diễn biến trận đấu Tây Ban Nha vs Argentina, chung kết World Cup
Đội hình dự kiến
Tây Ban Nha
Argentina
Thông tin trước trận đấu Tây Ban Nha vs Argentina
Phong độ tại World Cup 2026
Tây Ban Nha
Argentina
Chân sút hàng đầu
Tây Ban Nha: Mikel Oyarzabal - 5 bàn; Mikel Merino, Pedro Porro – 2 bàn
Argentina: Lionel Messi – 8 bàn; Lautaro Martínez – 3 bàn; Enzo Fernández – 2 bàn
Thành tích đối đầu
Dự đoán Tây Ban Nha vs Argentina
Trận chung kết có thể diễn ra đầy toán tính trong những phút đầu. Nhưng khi 2 đội tăng tốc, một thế trận đôi công với nhiều tình huống nguy hiểm sẽ xuất hiện. Messi hứa hẹn tỏa sáng, dù vậy Yamal cùng đồng đội sẽ biết cách đem vinh quang về cho Tây Ban Nha.
Dự đoán: Tây Ban Nha 2-1 Argentina