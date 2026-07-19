Trận đấu Tây Ban Nha vs Argentina, chung kết World Cup 2026, diễn ra lúc 02h00 ngày 20/7.

Diễn biến trận đấu Tây Ban Nha vs Argentina, chung kết World Cup





Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha

Argentina





Thông tin trước trận đấu Tây Ban Nha vs Argentina

Phong độ tại World Cup 2026

Tây Ban Nha

Argentina

Chân sút hàng đầu

Tây Ban Nha: Mikel Oyarzabal - 5 bàn; Mikel Merino, Pedro Porro – 2 bàn

Argentina: Lionel Messi – 8 bàn; Lautaro Martínez – 3 bàn; Enzo Fernández – 2 bàn

Thành tích đối đầu

Dự đoán Tây Ban Nha vs Argentina

Trận chung kết có thể diễn ra đầy toán tính trong những phút đầu. Nhưng khi 2 đội tăng tốc, một thế trận đôi công với nhiều tình huống nguy hiểm sẽ xuất hiện. Messi hứa hẹn tỏa sáng, dù vậy Yamal cùng đồng đội sẽ biết cách đem vinh quang về cho Tây Ban Nha.

Dự đoán: Tây Ban Nha 2-1 Argentina



