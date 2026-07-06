Diễn biến trận đấu Mexico vs Anh: Trận đấu bất ngờ bị hoãn do thời tiết cực đoan

Trận đấu Mexico vs Anh diễn ra lúc 07h00 ngày 6/7, thuộc vòng 1/8 World Cup 2026.

Diễn biến trận đấu Mexico vs Anh





Do tình hình thời tiết cực đoan tại SVĐ Azteca, trận đấu giữa Mexico và Anh bị hoãn. Dự kiến giờ bắt đầu là 08h00 ngày 6/7.

Đội hình xuất phát

Mexico: Rangel, Gallardo, Vasquez, Montes, Sanchez, Romo, Lira, Mora, Quinones, Jimenez, Alvarado

Anh: Pickford, Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly, Rice, Anderson, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

Thông tin trước trận Mexico vs Anh

Danh sách ghi bàn

Mexico: Julián Quiñones – 3 bàn, Raúl Jiménez – 2 bàn, Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo, Luis Romo – 1 bàn

Anh: Harry Kane – 5 bàn, Jude Bellingham – 2 bàn, Marcus Rashford – 1 bàn

Harry Kane sẽ mang về chiến thắng cho Tam sư?

Phong độ tại World Cup 2026

Mexico: 4 trận toàn thắng, ghi 8 bàn thắng và chưa nhận bàn thua

Anh: Thắng 3, hòa 1, ghi 8 bàn thắng và nhận 3 bàn thua

Thành tích đối đầu

Chuyên gia dự đoán tỉ số Mexico vs Anh

Dự đoán của trang Sports Illustrated: “Đội tuyển Anh không có nhiều thời gian để thích nghi với độ cao tại sân vận động Azteca. Đây là một thử thách chưa từng có đối với các cầu thủ của Thomas Tuchel.

Bên cạnh mối lo về thể lực, Tam Sư cũng không thể đánh giá thấp mối đe dọa từ Mexico khi đội chủ nhà thi đấu rất đoàn kết và được tiếp thêm sức mạnh bởi bầu không khí tuyệt vời trên các khán đài.

Nhưng dù sao, tuyển Anh vẫn sở hữu những ngôi sao có khả năng vượt qua độ cao và một sân vận động Azteca khắc nghiệt để giành chiến thắng".

Dự đoán: Mexico 1-2 Anh