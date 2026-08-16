Diễn biến trận đấu Malaysia vs Việt Nam
Hình ảnh từ phòng thay đồ của đội tuyển Việt Nam.
"Cái dớp" 16 năm chờ HLV Kim Sang-sik vượt qua: Năm 2010, đội tuyển Việt Nam với tư cách ĐKVĐ AFF Cup đã bị Malaysia loại ở bán kết AFF Cup 2010. Tới năm 2014, tuyển Việt Nam tiếp tục thua trước Malaysia tại bán kết. 16 năm qua, đoàn quân áo đỏ cứ gặp Malaysia ở bán kết AFF Cup là sẽ bị loại. Đây là "cái dớp" mà HLV Kim Sang-sik cần vượt qua nếu muốn vào chung kết.
Thông tin trước trận đấu Malaysia vs Việt Nam
Thành tích vòng bảng AFF Cup 2026
Malaysia: Nhì bảng B; thắng 3, thua 1, giành 9 điểm; ghi được 7 bàn thắng, nhận 3 bàn thua
Việt Nam: Nhất bảng A; thắng 3, hòa 1, giành 10 điểm; ghi được 13 bàn thắng, nhận 1 bàn thua
Chân sút hàng đầu
Malaysia: Paulo Josué – 3 bàn; Endrick, Pavithran Gunalan, Wan Kuzain – 1 bàn
Việt Nam: Đình Bắc – 5 bàn; Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son – 2 bàn
Thành tích đối đầu
Dự đoán Malaysia vs Việt Nam
Football Predictions AI dự đoán: Malaysia 0-4 Việt Nam
Tỉ số 4-0 dành cho tuyển Việt Nam ngay trên sân khách là điều rất khó xảy ra. Nhưng Football Predictions AI từng dự đoán Việt Nam thắng 4-0 Indonesia trên sân khách và cuối cùng tuyển Việt Nam thắng 3-0. Trong lịch sử, tuyển Việt Nam chưa bao giờ thắng Malaysia với cách biệt 4 bàn.
SportsKeeda nhận định: Malaysia đã suy yếu đáng kể vì thiếu 7 cầu thủ nhập tịch. Việt Nam với hàng công mạnh sẽ thắng sát nút. Dự đoán: Malaysia 1-2 Việt Nam
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