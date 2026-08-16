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Diễn biến trận đấu Malaysia vs Việt Nam: HLV Kim Sang-sik phá tan "cái dớp" kéo dài 16 năm?

Misa
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Trận đấu Malaysia vs Việt Nam diễn ra lúc 20h00 ngày 16/8 thuộc khuôn khổ vòng bán kết AFF Cup 2026.

Diễn biến trận đấu Malaysia vs Việt Nam


Hình ảnh từ phòng thay đồ của đội tuyển Việt Nam.

Diễn biến trận đấu Malaysia vs Việt Nam: HLV Kim Sang-sik phá tan "cái dớp" kéo dài 16 năm? - Ảnh 1.
Diễn biến trận đấu Malaysia vs Việt Nam: HLV Kim Sang-sik phá tan "cái dớp" kéo dài 16 năm? - Ảnh 2.

"Cái dớp" 16 năm chờ HLV Kim Sang-sik vượt qua: Năm 2010, đội tuyển Việt Nam với tư cách ĐKVĐ AFF Cup đã bị Malaysia loại ở bán kết AFF Cup 2010. Tới năm 2014, tuyển Việt Nam tiếp tục thua trước Malaysia tại bán kết. 16 năm qua, đoàn quân áo đỏ cứ gặp Malaysia ở bán kết AFF Cup là sẽ bị loại. Đây là "cái dớp" mà HLV Kim Sang-sik cần vượt qua nếu muốn vào chung kết.

TRỰC TIẾP Malaysia vs Việt Nam: HLV Kim Sang-sik phá tan "cái dớp" kéo dài 16 năm? AFF Cup 2026 - Ảnh 1.

Thông tin trước trận đấu Malaysia vs Việt Nam

Thành tích vòng bảng AFF Cup 2026

Malaysia: Nhì bảng B; thắng 3, thua 1, giành 9 điểm; ghi được 7 bàn thắng, nhận 3 bàn thua

Việt Nam: Nhất bảng A; thắng 3, hòa 1, giành 10 điểm; ghi được 13 bàn thắng, nhận 1 bàn thua

Chân sút hàng đầu

Malaysia: Paulo Josué – 3 bàn; Endrick, Pavithran Gunalan, Wan Kuzain – 1 bàn

Việt Nam: Đình Bắc – 5 bàn; Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son – 2 bàn

Thành tích đối đầu

TRỰC TIẾP Malaysia vs Việt Nam: HLV Kim Sang-sik phá tan "cái dớp" kéo dài 16 năm? AFF Cup 2026 - Ảnh 2.

Dự đoán Malaysia vs Việt Nam

Football Predictions AI dự đoán: Malaysia 0-4 Việt Nam

Tỉ số 4-0 dành cho tuyển Việt Nam ngay trên sân khách là điều rất khó xảy ra. Nhưng Football Predictions AI từng dự đoán Việt Nam thắng 4-0 Indonesia trên sân khách và cuối cùng tuyển Việt Nam thắng 3-0. Trong lịch sử, tuyển Việt Nam chưa bao giờ thắng Malaysia với cách biệt 4 bàn.

SportsKeeda nhận định: Malaysia đã suy yếu đáng kể vì thiếu 7 cầu thủ nhập tịch. Việt Nam với hàng công mạnh sẽ thắng sát nút. Dự đoán: Malaysia 1-2 Việt Nam

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Tags

đội tuyển Việt Nam

Kim Sang-sik

AFF Cup

malaysia

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