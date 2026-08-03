Diễn biến trận đấu Indonesia vs Việt Nam: HLV Kim Sang-sik đối đầu siêu đội hình nhập tịch

Trận đấu Indonesia vs Việt Nam diễn ra lúc 20h30 ngày 3/8, thuộc khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2026.

Diễn biến trận đấu Indonesia vs Việt Nam, vòng bảng AFF Cup 2026





Thông tin trước trận đấu Indonesia vs Việt Nam

HLV Kim Sang-sik nói gì trước trận đấu?

HLV Kim Sang-sik: "Trận đấu này có ý nghĩa quan trọng, mang tính chất quyết định tấm vé vào bán kết. Chúng tôi buộc phải giành chiến thắng trong trận sân khách cực kỳ khó khăn này. Tuy nhiên, chúng tôi có động lực rất lớn để có thể giành trọn 3 điểm.

Chúng tôi đã phân tích 2 trận đấu vừa rồi của Indonesia. Họ sở hữu đội hình mạnh, đặc biệt số 19 (Thom Haye) thi đấu rất xuất sắc và khó ngăn cản. Tuy nhiên, hàng thủ của chúng tôi chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu giải, và đang có sự tự tin nhất định.

Tôi đã xem trận giao hữu giữa Indonesia với Mozambique. Indonesia đã thay đổi rất nhiều tính đến thời điểm này. Thật lòng mà nói, khi xem trực tiếp, tôi thấy Indonesia chơi mạnh, biết cách chơi bóng và biết rõ mình phải làm gì. Dù vậy, điều quan trọng hơn là chúng tôi cần tập trung vào bản thân".

BXH Bảng A AFF Cup 2026

Phong độ 5 trận gần nhất

Indonesia

Việt Nam

Chân sút hàng đầu tại AFF Cup 2026

Indonesia: Mitchell Baker - 4 bàn

Việt Nam: Đình Bắc - 3 bàn, Đỗ Hoàng Hên - 2 bàn

Thành tích đối đầu

Dự đoán Indonesia vs Việt Nam

AI của trang Scores24 nhận định trận đấu Indonesia vs Việt Nam: Đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng chủ động và giành điểm. Nhưng một kết quả hòa dễ xảy ra giữa 2 đội bóng có thành tích đối đầu tương đối cân bằng. Trận đấu cũng sẽ không có quá nhiều bàn thắng.

Dự đoán: Indonesia 1-1 Việt Nam

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